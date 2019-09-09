Семь ошибок в похудении, которые ты все еще делаешь

Ты очень стараешься, но не получается сбросить вес? Сверяйся с нашим списком — в нем ты найдешь ответ, что пошло не так, пишет журнал «Лиза».
Пропускаешь завтрак
Это не просто ошибка — это вредно для здоровья. Завтрак помогает «запустить» организм, дает заряд бодрости и чувство насыщения на весь день. Диетологи уверены, что без утреннего приема пищи ты быстрее будешь набирать вес, а потерять его будет сложно. Если с утра останешься голодной, будешь переедать весь день.
А теперь полезный лайфхак: твой завтрак должен содержать все группы нутриентов — сложные углеводы (для энергии), легкие углеводы (для настроения), белок (для сытости) и жиры (для правильной работы гормональной системы организма). Идеальный завтрак выглядит примерно так: каша, вареное яйцо и печенка, смазанная маслом. В кашу по желанию можно добавить кусочки фруктов или ягоды, а можно подсолить и добавить мелко порезанный кусочек сыра, тогда мало на печенку мазать уже не надо.
Не любишь кашу? Замени ее на зерновой хлеб с творожным сыром, рыбой или постным мясом и овощами, яйцо и печенье или пара квадратиков шоколада. Вот теперь ты готова к новому дню, а чувства сытости хватит на 4-5 часов.
Садишься на жесткую диету
Любые ограничения ведут к срывам, а многие диеты не помогают избавиться от лишнего веса — ты будешь только прибавлять. Дефицит калорий — важное условие стройности, но рацион должен быть сбалансированным. Острая нехватка углеводов, белков, жиров и полезных микроэлементов может испортить здоровье и привести к гормональному сбою.
Кроме того строгие диеты самым ужасным образом сказываются на твоей психике и могут привести к компульсивному расстройству. На протяжении всей диеты твои мысли навязчиво крутятся вокруг еды. Ты планируешь меню, готовишь еду по схемам, описанным в диете, питаешься по часам, а в промежутках думаешь, как сейчас классно было бы навернуть бургер.
В итоге еда обретает дополнительные смыслы, кроме главного — дать тебе энергию для жизни. Диета закончится, а новые автоматизмы останутся с тобой. Представляешь, с какой скоростью ты вернешься к исходной точке и наберешь еще немного сверху? Для того, чтобы похудеть, значимость еды нужно снижать, а не повышать, строгие диеты этому никак не способствуют.
Зацикливаешься на весе и процессе
Этот пункт логично вытекает из предыдущего. Когда процесс похудения занимает все мысли, а утренний вес определяет настроение на весь день, худеть практически невозможно. Ты вгоняешь себя в стресс, который потом благополучно заедаешь. Малейшая прибавка вышибает тебя из седла, и ты либо наказываешь себя голодом, либо словами «все равно ничего не получается» набрасываешься на еду с утроенным аппетитом.
Сколько диет ты уже перепробовала, сколько дней, месяцев или лет ты потратила на то, чтобы целенаправленное похудеть? И как, получилось? Каждый раз ты веришь, что уж теперь точно справишься, и каждый же раз обнаруживаешь себя в точке старта, с теми же килограммами и все более мрачным настроем. Пора изменить стратегию и перестать ставить похудение во главу угла. Ты удивишься, но именно тогда-то все и случится.
Рассчитываешь только на питание
Увы, в борьбе за идеальную фигуру только здорового рациона недостаточно. К похудению нужно подходить комплексно, включая физические нагрузки. Как минимум, нужно сменить сидячий образ жизни. Выбирай лестницу вместо лифта, прогулку вместо такси, и результат даже от таких простых действий не заставит себя ждать.
Еще один лайфхак: если у тебя нет времени и сил на целенаправленный спорт, начни с ходьбы. Выбирай такие маршруты на работу и обратно, которые заложат тебе минимум 30-40 минут прогулки. Если просто решишь выходить на пару остановок раньше и преодолевать оставшееся расстояние пешком, ничего не выйдет, ты будешь отлынивать под любым предлогом. А если ты намерено сядешь на маршрутку, которая идет не в твой, а соседний район, то тебе волей-неволей придется из него выбираться. Вот и прогулка. Только заранее прикинь маршрут по карте, чтобы не пришлось идти через весь город.
После диеты ешь все подряд
«Ура, отмучилась», — думаешь ты и хватаешь картошку фри вместе с пирожным. Похудение — только половина успеха. Вес нужно удержать. Для этого правильно выходи из диеты, придерживайся правильного питания и занимайся спортом, чтобы не пришлось повторять все снова. Да, позволять себе маленькие слабости можно и нужно, но главный секрет диеты в том, чтобы перестроить свой организм на правильный рацион и новый образ жизни. Относись к этому именно так, и ненавистные объемы не вернутся в твою жизнь.
Хочешь получить быстрый результат
Ты худеешь всего два дня и уже представляешь себя моделью на подиуме. В реальности этого не происходит, ты расстраиваешься и теряешь мотивацию, чтобы работать над собой дальше. Еще перед началом договорись с собой, что это не недельное дело, результат ты получишь, но не сразу. Но зато он будет стоить того, а упорные труды не дадут пустить все под откос одним ужином в фастфуде.
Если сбросить нужно много, то разбей цель на крошечные и посильные отрезки. Между прочим, если терять всего по 700 граммов в неделю, то за год можно скинуть до 40 кг, и это с учетом праздников, во время которых мы позволяем себе немного больше обычного.
Пьешь мало воды
Ты можешь сколько угодно жевать салатные листы и убиваться в зале — без достаточного количества жидкости ничего не получится. Вода «раскачивает» многие процессы в организме — например, детоксикацию. В день тебе нужно не меньше двух с половиной литров, чтобы снизить массу тела — это обязательно условие. Кстати, чай, кофе, морсы, соки и газировка не считаются. Если не любишь воду, добавь в нее лимон, яблоко или ягоды — будет приятно и вкусно.