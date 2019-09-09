Семь ошибок в похудении, которые ты все еще делаешь

Рассчитываешь только на питание

Увы, в борьбе за идеальную фигуру только здорового рациона недостаточно. К похудению нужно подходить комплексно, включая физические нагрузки. Как минимум, нужно сменить сидячий образ жизни. Выбирай лестницу вместо лифта, прогулку вместо такси, и результат даже от таких простых действий не заставит себя ждать.

Еще один лайфхак: если у тебя нет времени и сил на целенаправленный спорт, начни с ходьбы. Выбирай такие маршруты на работу и обратно, которые заложат тебе минимум 30-40 минут прогулки. Если просто решишь выходить на пару остановок раньше и преодолевать оставшееся расстояние пешком, ничего не выйдет, ты будешь отлынивать под любым предлогом. А если ты намерено сядешь на маршрутку, которая идет не в твой, а соседний район, то тебе волей-неволей придется из него выбираться. Вот и прогулка. Только заранее прикинь маршрут по карте, чтобы не пришлось идти через весь город.

После диеты ешь все подряд

«Ура, отмучилась», — думаешь ты и хватаешь картошку фри вместе с пирожным. Похудение — только половина успеха. Вес нужно удержать. Для этого правильно выходи из диеты, придерживайся правильного питания и занимайся спортом, чтобы не пришлось повторять все снова. Да, позволять себе маленькие слабости можно и нужно, но главный секрет диеты в том, чтобы перестроить свой организм на правильный рацион и новый образ жизни. Относись к этому именно так, и ненавистные объемы не вернутся в твою жизнь.

Хочешь получить быстрый результат

Ты худеешь всего два дня и уже представляешь себя моделью на подиуме. В реальности этого не происходит, ты расстраиваешься и теряешь мотивацию, чтобы работать над собой дальше. Еще перед началом договорись с собой, что это не недельное дело, результат ты получишь, но не сразу. Но зато он будет стоить того, а упорные труды не дадут пустить все под откос одним ужином в фастфуде.

Если сбросить нужно много, то разбей цель на крошечные и посильные отрезки. Между прочим, если терять всего по 700 граммов в неделю, то за год можно скинуть до 40 кг, и это с учетом праздников, во время которых мы позволяем себе немного больше обычного.

Пьешь мало воды