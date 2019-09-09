Пн, 9.09.2019
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  • Десять советов, которые помогут отрастить длинные волосы

Десять советов, которые помогут отрастить длинные волосы

Волосы. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Если вы давно хотели отрастить длинные волосы, читайте наш материал. Ведь мы собрали в нем несколько полезных советов по уходу, которые помогут ускорить процесс отращивания волос, пишет «Домашний Очаг».

  1. 1. Как ни странно, ваш главный друг в процессе отращивания длины — это ножницы. Те, кто думают, что лучший способ отрастить волосы — не стричь их, глубоко ошибаются. Регулярная стрижка поможет сохранить их здоровыми, спасет от секущихся кончиков и ускорит рост.
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  3. 2. Не забывайте использовать кондиционер каждый раз, когда моете голову. Окраска и горячая укладка не лучшим образом влияют на наши волосы: например, они становятся тоньше внизу. Кондиционер способен заменить липиды и белки внутри структуры волоса, а также запечатать кутикулу — это убережет ваши локоны.
  4. Смывать кондиционер лучше всего прохладной водой, которая сгладит внешний слой волоса, предотвратит потерю влаги, тем самым защитив вашу шевелюру от дальнейшего теплого воздействия. Прохладная вода действительно способствует росту волос.
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  6. 3. Еще одно правило: не злоупотребляйте шампунем. Его цель — смыть грязь, но при чрезмерном использовании (слишком часто или слишком много) он вымывает и необходимые волосам натуральные масла, которые сохраняют пряди мягкими и здоровыми.
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  8. 4. Каждую неделю наносите на локоны масло или маску. Волосы, которые касаются ваших плеч, скорее всего, гораздо «старше» остальных. Именно поэтому им требуется усиленное питание.

    Примеры sos-масок:

    1) кокосовое масло + масло миндаля + масло макадамии + масло жожоба;

    2) касторовое масло + репейное масло.

    Оставьте чудо-смесь на волосах на 10−60 минут, затем смойте с помощью шампуня (он запечатает масла).

  9. 5. Задумайтесь о приеме витаминов и биологически активных добавок для укрепления волос и ускорения их роста. Ваш организм требует много жизненно важных веществ: от белка до минералов. Обратите внимание на свое питание — получаете ли вы достаточное количество питательных веществ или, быть может, стоит сесть на сбалансированную диету? Это прямым образом влияет на рост новых здоровых волос.
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  11. 6. Расчесывайте локоны так, словно они состоят из золота — очень бережно. Постоянное расчесывание (да еще и грубое) может нанести физический вред вашим волосам. Когда вы распутываете влажные пряди, обязательно начинайте снизу и постепенно прокладывайте «путь» наверх. Так вы убережете волосы от спутывания, предотвратив потери «в строю».
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  13. 7. Наволочка на подушке! Да-да, она тоже имеет значение. Лучше всего подойдет шелковая, сатиново-шелковая, а вот наволочка из хлопка, наоборот, вызывает трение и образование клубков на волосах.
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  15. 8. Никогда, слышите, никогда не трите волосы полотенцем слишком сильно — лучше просто попробуйте слегка отжать. Кроме того, не заворачивайте их в массивное толстое полотенце. Почему? Когда вы закручиваете волосы таким образом, то с большой вероятностью ломаете их. Чтобы избежать «механических» повреждений, используйте специальное тонкое и мягкое микроволоконное полотенце или вообще попробуйте обойтись без него.
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  17. 9. Меняйте расположение своего хвоста, чтобы сохранить целостность волос и помочь им расти без повреждений от резинок. Если у вас окрашенные, ослабленные и поврежденные волосы, постарайтесь делать хвостики как можно реже. Лучше закручивайте «пончик» и закрепляйте его невидимками.
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  19. 10. Не злоупотребляйте горячей укладкой и не забывайте давать своим волосам перерыв. Запомните: залог быстрого роста волос — их здоровье!

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