Десять советов, которые помогут отрастить длинные волосы

Если вы давно хотели отрастить длинные волосы, читайте наш материал. Ведь мы собрали в нем несколько полезных советов по уходу, которые помогут ускорить процесс отращивания волос, пишет «Домашний Очаг».
- 1. Как ни странно, ваш главный друг в процессе отращивания длины — это ножницы. Те, кто думают, что лучший способ отрастить волосы — не стричь их, глубоко ошибаются. Регулярная стрижка поможет сохранить их здоровыми, спасет от секущихся кончиков и ускорит рост.
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- 2. Не забывайте использовать кондиционер каждый раз, когда моете голову. Окраска и горячая укладка не лучшим образом влияют на наши волосы: например, они становятся тоньше внизу. Кондиционер способен заменить липиды и белки внутри структуры волоса, а также запечатать кутикулу — это убережет ваши локоны.
- Смывать кондиционер лучше всего прохладной водой, которая сгладит внешний слой волоса, предотвратит потерю влаги, тем самым защитив вашу шевелюру от дальнейшего теплого воздействия. Прохладная вода действительно способствует росту волос.
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- 3. Еще одно правило: не злоупотребляйте шампунем. Его цель — смыть грязь, но при чрезмерном использовании (слишком часто или слишком много) он вымывает и необходимые волосам натуральные масла, которые сохраняют пряди мягкими и здоровыми.
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- 4. Каждую неделю наносите на локоны масло или маску. Волосы, которые касаются ваших плеч, скорее всего, гораздо «старше» остальных. Именно поэтому им требуется усиленное питание.
Примеры sos-масок:
1) кокосовое масло + масло миндаля + масло макадамии + масло жожоба;
2) касторовое масло + репейное масло.
Оставьте чудо-смесь на волосах на 10−60 минут, затем смойте с помощью шампуня (он запечатает масла).
- 5. Задумайтесь о приеме витаминов и биологически активных добавок для укрепления волос и ускорения их роста. Ваш организм требует много жизненно важных веществ: от белка до минералов. Обратите внимание на свое питание — получаете ли вы достаточное количество питательных веществ или, быть может, стоит сесть на сбалансированную диету? Это прямым образом влияет на рост новых здоровых волос.
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- 6. Расчесывайте локоны так, словно они состоят из золота — очень бережно. Постоянное расчесывание (да еще и грубое) может нанести физический вред вашим волосам. Когда вы распутываете влажные пряди, обязательно начинайте снизу и постепенно прокладывайте «путь» наверх. Так вы убережете волосы от спутывания, предотвратив потери «в строю».
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- 7. Наволочка на подушке! Да-да, она тоже имеет значение. Лучше всего подойдет шелковая, сатиново-шелковая, а вот наволочка из хлопка, наоборот, вызывает трение и образование клубков на волосах.
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- 8. Никогда, слышите, никогда не трите волосы полотенцем слишком сильно — лучше просто попробуйте слегка отжать. Кроме того, не заворачивайте их в массивное толстое полотенце. Почему? Когда вы закручиваете волосы таким образом, то с большой вероятностью ломаете их. Чтобы избежать «механических» повреждений, используйте специальное тонкое и мягкое микроволоконное полотенце или вообще попробуйте обойтись без него.
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- 9. Меняйте расположение своего хвоста, чтобы сохранить целостность волос и помочь им расти без повреждений от резинок. Если у вас окрашенные, ослабленные и поврежденные волосы, постарайтесь делать хвостики как можно реже. Лучше закручивайте «пончик» и закрепляйте его невидимками.
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- 10. Не злоупотребляйте горячей укладкой и не забывайте давать своим волосам перерыв. Запомните: залог быстрого роста волос — их здоровье!