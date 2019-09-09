На каких пальцах категорически нельзя носить кольца

Так возникли суеверия и приметы. Например, еще в древности многие верили в различные значения колец и в приметы, которые имеют непосредственное отношение к ним.

Большой палец

Кольцо на большом пальце нельзя носить общительным людям — украшение может навредить своему обладателю и «закрыть» каналы, отвечающие за расположение и обаяние.

Указательный палец

Украшение на этом пальце принесет много бед смелым и активным людям, ведь оно оказывает негативное влияние на характер. В результате люди становятся замкнутыми, необщительными, закомплексованными.

Средний палец

Людям умственного труда лучше отказаться от ношения кольца на среднем пальце, так как ношение украшения скажется на самым лучшим образом на интеллектуальных способностях.

Безымянный палец

Ни в коем случае нельзя носить свободным молодым людям и девушкам. В противном случае брак может оказаться не самым удачным.

Мизинец

Нельзя носить кольцо на мизинце бизнесменам, врачам, дипломатам. Украшение усиливает все негативные черты характера и мешает профессиональной деятельности.

На каких пальцах нельзя носить обручальные кольца?

Отдельное внимание всегда уделялось ношению обручальных колец. Обычно супруги надевают их на один из безымянных пальцев. Однако необходимо знать о некоторых приметах, связанных с обручальными кольцами. Это поможет избежать многих проблем.

До свадьбы недопустимо носить обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки. Это навлекает беду на будущую церемонию бракосочетания.

Нельзя носить кольцо на мизинец и средний палец, так как они находятся возле безымянного — это может стать причиной возникновения проблем со здоровьем.