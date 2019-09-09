Пн, 9.09.2019
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  • Магия юбки: почему ее нельзя надевать через ноги и другие приметы о женской одежде

Магия юбки: почему ее нельзя надевать через ноги и другие приметы о женской одежде

Юбка. Иллюстративное фото.

ФОТО: simplybeauty.ru.

В современном мире представительницы прекрасного пола стали более сильные и независимые. Поэтому многие из них предпочитают носить брюки, пишет babyzzz.ru.

Однако в каждом женском гардеробе присутствует юбка, которую, согласно народным приметам, важно не только правильно носить, но и надевать со знанием тонких материй.

Почему юбку нельзя надевать через ноги

Невзирая на то, что на улице XXI век, некоторые люди для решения различных вопросов прибегают к помощи народных примет и поверий, которые передаются нам из поколения в поколение. Суеверия не обошли стороной и предметы одежды.

Итак, обратимся к истокам. С давних времен считалось, что женщина черпает свои силы из энергии Земли, которая даёт ей материальное благосостояние и силу материнства. Вот поэтому было принято носить юбки в пол.

Юбка, доходя почти до земли, образует конус, который помогает проводить и сохранять необходимую питательную силу для женщины

Снимают юбку также через голову, тогда считается, что энергия пройдет через всё тело и благоприятно отразится на самочувствии женщины. И наоборот, юбка, снятая через ноги, способна лишить представительниц прекрасного пола энергетического поля.

Наши бабушки предостерегают, чем чревато для представительниц прекрасного пола надевание юбки через ноги:

незамужние девушки не смогут найти себе мужа;

замужним дамам начнут изменять мужья;

длинным подолом женщина притянет к себе неприятности и болезни: «Через ноги юбку надеваешь — всю грязь на себя примеряешь»;

если женщина снимает и одевает юбку через ноги, то она станет вдовой. Эта примета проверена по знакомым, родственникам и….. именно так и есть. Мужчинам стоит задуматься.

Другие приметы о женской одежде

Кроме приметы, что надевать юбку нужно через голову, есть и ряд других суеверий, связанных с одеждой.

  1. Надевая новую вещь нужно загадать желание, а в карман положить деньги, тогда не только желание исполнится, но и деньги будут водиться.
  2. Нельзя покупать обновку на последние деньги — в дальнейшем это может повлечь финансовые затруднения.
  3. Плохая примета — надеть что-то наизнанку или задом наперед. Чтобы избежать неприятностей нужно снять вещь и надеть другую. Что интересно, надетое наизнанку или задом наперёд нижнее белье привлечет удачу на целый день.
  4. Надевать платье, рубашку, свитер нужно с правого рукава.
  5. Для привлечения удачи на большие праздники нужно надевать что-то новенькое.
  6. Для избежания проблем со здоровьем вещи нужно стирать и полоскать вывернутыми наизнанку.
  7. Забудьте про одежду, в которой несколько раз попадали в неприятные ситуации.
  8. Не надевайте несколько дней подряд одну и ту же вещь — одежде тоже нужно отдохнуть.
  9. Стрелки на колготках — к подарку или хорошей новости.
  10. Порвать одежду — к потере и финансовым трудностям.
 
 

Каждая женщина вправе решать, как ей реагировать на поверья и суеверия. Стоит отметить, что даже самое строгое соблюдение всех примет не служит гарантией счастливого замужества.

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