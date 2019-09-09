Магия юбки: почему ее нельзя надевать через ноги и другие приметы о женской одежде

В современном мире представительницы прекрасного пола стали более сильные и независимые. Поэтому многие из них предпочитают носить брюки, пишет babyzzz.ru.
Однако в каждом женском гардеробе присутствует юбка, которую, согласно народным приметам, важно не только правильно носить, но и надевать со знанием тонких материй.
Невзирая на то, что на улице XXI век, некоторые люди для решения различных вопросов прибегают к помощи народных примет и поверий, которые передаются нам из поколения в поколение. Суеверия не обошли стороной и предметы одежды.
Итак, обратимся к истокам. С давних времен считалось, что женщина черпает свои силы из энергии Земли, которая даёт ей материальное благосостояние и силу материнства. Вот поэтому было принято носить юбки в пол.
Юбка, доходя почти до земли, образует конус, который помогает проводить и сохранять необходимую питательную силу для женщины
Снимают юбку также через голову, тогда считается, что энергия пройдет через всё тело и благоприятно отразится на самочувствии женщины. И наоборот, юбка, снятая через ноги, способна лишить представительниц прекрасного пола энергетического поля.
незамужние девушки не смогут найти себе мужа;
замужним дамам начнут изменять мужья;
длинным подолом женщина притянет к себе неприятности и болезни: «Через ноги юбку надеваешь — всю грязь на себя примеряешь»;
если женщина снимает и одевает юбку через ноги, то она станет вдовой. Эта примета проверена по знакомым, родственникам и….. именно так и есть. Мужчинам стоит задуматься.
Другие приметы о женской одежде
Кроме приметы, что надевать юбку нужно через голову, есть и ряд других суеверий, связанных с одеждой.
- Надевая новую вещь нужно загадать желание, а в карман положить деньги, тогда не только желание исполнится, но и деньги будут водиться.
- Нельзя покупать обновку на последние деньги — в дальнейшем это может повлечь финансовые затруднения.
- Плохая примета — надеть что-то наизнанку или задом наперед. Чтобы избежать неприятностей нужно снять вещь и надеть другую. Что интересно, надетое наизнанку или задом наперёд нижнее белье привлечет удачу на целый день.
- Надевать платье, рубашку, свитер нужно с правого рукава.
- Для привлечения удачи на большие праздники нужно надевать что-то новенькое.
- Для избежания проблем со здоровьем вещи нужно стирать и полоскать вывернутыми наизнанку.
- Забудьте про одежду, в которой несколько раз попадали в неприятные ситуации.
- Не надевайте несколько дней подряд одну и ту же вещь — одежде тоже нужно отдохнуть.
- Стрелки на колготках — к подарку или хорошей новости.
- Порвать одежду — к потере и финансовым трудностям.
Каждая женщина вправе решать, как ей реагировать на поверья и суеверия. Стоит отметить, что даже самое строгое соблюдение всех примет не служит гарантией счастливого замужества.