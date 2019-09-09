Магия юбки: почему ее нельзя надевать через ноги и другие приметы о женской одежде

Однако в каждом женском гардеробе присутствует юбка, которую, согласно народным приметам, важно не только правильно носить, но и надевать со знанием тонких материй.

Почему юбку нельзя надевать через ноги

Невзирая на то, что на улице XXI век, некоторые люди для решения различных вопросов прибегают к помощи народных примет и поверий, которые передаются нам из поколения в поколение. Суеверия не обошли стороной и предметы одежды.

Итак, обратимся к истокам. С давних времен считалось, что женщина черпает свои силы из энергии Земли, которая даёт ей материальное благосостояние и силу материнства. Вот поэтому было принято носить юбки в пол.

Юбка, доходя почти до земли, образует конус, который помогает проводить и сохранять необходимую питательную силу для женщины

Снимают юбку также через голову, тогда считается, что энергия пройдет через всё тело и благоприятно отразится на самочувствии женщины. И наоборот, юбка, снятая через ноги, способна лишить представительниц прекрасного пола энергетического поля.

Наши бабушки предостерегают, чем чревато для представительниц прекрасного пола надевание юбки через ноги:

незамужние девушки не смогут найти себе мужа;

замужним дамам начнут изменять мужья;

длинным подолом женщина притянет к себе неприятности и болезни: «Через ноги юбку надеваешь — всю грязь на себя примеряешь»;

если женщина снимает и одевает юбку через ноги, то она станет вдовой. Эта примета проверена по знакомым, родственникам и….. именно так и есть. Мужчинам стоит задуматься.

Другие приметы о женской одежде

Кроме приметы, что надевать юбку нужно через голову, есть и ряд других суеверий, связанных с одеждой.

Надевая новую вещь нужно загадать желание, а в карман положить деньги, тогда не только желание исполнится, но и деньги будут водиться. Нельзя покупать обновку на последние деньги — в дальнейшем это может повлечь финансовые затруднения. Плохая примета — надеть что-то наизнанку или задом наперед. Чтобы избежать неприятностей нужно снять вещь и надеть другую. Что интересно, надетое наизнанку или задом наперёд нижнее белье привлечет удачу на целый день. Надевать платье, рубашку, свитер нужно с правого рукава. Для привлечения удачи на большие праздники нужно надевать что-то новенькое. Для избежания проблем со здоровьем вещи нужно стирать и полоскать вывернутыми наизнанку. Забудьте про одежду, в которой несколько раз попадали в неприятные ситуации. Не надевайте несколько дней подряд одну и ту же вещь — одежде тоже нужно отдохнуть. Стрелки на колготках — к подарку или хорошей новости. Порвать одежду — к потере и финансовым трудностям.