Ризотто с морепродуктами и сливками: рецепт

Ризотто – самое распространенное блюдо Северной Италии. Его название буквально означает "маленький рис". Ризотто имеет бесчисленное число вариантов. В нашем случае – это ризотто с морепродуктами, пишет Сегодня.
Готовя ризотто, нужно часто его помешивать, чтобы рис не пригорел ко дну сотейника или кастрюли. Ризотто не готовят заранее и подают горячим на подогретых тарелках.
Время приготовления:
30 минут
Калорийность:
188 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Рис арборио – 200 г
- Замороженная смесь морепродуктов – 400 г
- Овощной бульон – 700 мл
- Сливки 15-20 % – 200 мл
- Лук-шалот – 3 шт.
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Белое вино – 100 мл
Способ приготовления:
- Разогреть сковороду с растительным маслом, и пассеровать лук до прозрачности.
- Добавить промытый рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости.
- Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится.
- Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще 3-5 минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп.
- Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.
Как выбрать рис для ризотто
Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.