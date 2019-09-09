Пн, 9.09.2019

Ризотто с морепродуктами и сливками: рецепт

Ризотто

ФОТО: Dusan Zidar / PantherMedia / Dusan Zidar

Ризотто – самое распространенное блюдо Северной Италии. Его название буквально означает "маленький рис". Ризотто имеет бесчисленное число вариантов. В нашем случае – это ризотто с морепродуктами, пишет Сегодня.

Готовя ризотто, нужно часто его помешивать, чтобы рис не пригорел ко дну сотейника или кастрюли. Ризотто не готовят заранее и подают горячим на подогретых тарелках.

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Рис арборио – 200 г
  • Замороженная смесь морепродуктов – 400 г
  • Овощной бульон – 700 мл
  • Сливки 15-20 % – 200 мл
  • Лук-шалот – 3 шт.
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Белое вино – 100 мл

Способ приготовления:

  • Разогреть сковороду с растительным маслом, и пассеровать лук до прозрачности.
  • Добавить промытый рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости.
  • Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится.
  • Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще 3-5 минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп.
  • Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.

Как выбрать рис для ризотто

Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

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