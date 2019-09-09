Когда можно начинать тренироваться после родов: ответ тренера

Если у женщины были естественные роды, то шесть недель Анита рекомендует отдохнуть и только потом начинать занятия.

"До тех пор ни в коем случае не качайте пресс (иначе живот останется)", – предупреждает Луценко и советует много гулять и держать осанку, а на выдохе стараться втянуть живот.

"Если у вас, как и у меня, было кесарево! Придется подождать 12 недель и если у врача нет претензий, то можно приступать к тренировкам", – отмечает тренер и дает совет проходить в день 10 тысяч шагов и держать осанку.

Но не тренировками едиными – важно не забывать о еде и следить за тем, что и сколько вы едите.

"На грудном все можно есть. А вот булочки и печеньки не желательно. 4-5 приемов отлично", – отметила тренер.

Важный момент, который также волнует многих мам – не пропадает ли грудное молоко от тренировок. Так вот Анита заверяет, что не пропадает: главное знать меру.