Когда можно начинать тренироваться после родов: ответ тренера

Один из наиболее распространенных страхов женщин – не вернуться в форму после родов. Поэтому многие мамы интересуются вопросом: когда же можно начинать тренироваться после родов. Об этом в Instagram рассказала фитнес-тренер Анита Луценко, пишет Сегодня.
Если у женщины были естественные роды, то шесть недель Анита рекомендует отдохнуть и только потом начинать занятия.
"До тех пор ни в коем случае не качайте пресс (иначе живот останется)", – предупреждает Луценко и советует много гулять и держать осанку, а на выдохе стараться втянуть живот.
"Если у вас, как и у меня, было кесарево! Придется подождать 12 недель и если у врача нет претензий, то можно приступать к тренировкам", – отмечает тренер и дает совет проходить в день 10 тысяч шагов и держать осанку.
Но не тренировками едиными – важно не забывать о еде и следить за тем, что и сколько вы едите.
"На грудном все можно есть. А вот булочки и печеньки не желательно. 4-5 приемов отлично", – отметила тренер.
Важный момент, который также волнует многих мам – не пропадает ли грудное молоко от тренировок. Так вот Анита заверяет, что не пропадает: главное знать меру.
Напомним также, чтобы накачать красивые мышцы, недостаточно только тренировок. Важно обращать внимание и на еду. Для этого важно знать, что нужно есть после тренировки для красивых мышц.