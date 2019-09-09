Беременная Мария Миронова: «Женщины в положении становятся сентиментальны и прожорливы»

Новость о том, что Миронова вновь станет матерью удивила многих поклонников актрисы. Подписчики сразу предположили, что женщина забеременела с помощью ЭКО. Мария опровергла эти слухи. Теперь артистка все чаще делится подробностями своего состояния. В социальных сетях она призналась, что с началом беременности у нее поменялись вкусы и пристрастия. «Женщины в положении становятся крайне сентиментальны и прожорливы. Еда и красивые виды, это все, что требуется. И ни одной мысли», — написала Мария.

Женская половина подписчиков с умилением восприняла фото знаменитости, и поделилась воспоминаниями о том, как проходил их счастливый период. Также многие восхитились смелостью звезды стать мамой в 45 лет. По мнению большинства, это осознанное и тщательно взвешенное решение, которого в молодости часто не хватает.

Что касается отца будущего ребенка, то Мария не стремится раскрывать его личность. «Когда я посчитаю нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — заявила Миронова.

Недавно в СМИ попала информация, что мужем артистки является обеспеченный мужчина с греческими корнями, который работает в сфере судостроительства. Но Мария высмеяла публикации на эту тему, опровергнув предположения журналистов.

Позже врач Дмитрий Барановский сообщил, что тайный муж Марии Мироновой именно он. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию. Одна из подруг сообщила: «Три года назад Дмитрий Барановский был на дне рождения Маши, где в общей сложности присутствовало человек 70. Как врач-онколог, он предлагал квоты на лечение артистов в онкоцентре, поэтому и был интересен. Никаких личных отношений между доктором и Машей никогда не было. То, что он бывал в ее доме и даже вместе с ней в Италии, не исключено, ведь она очень открытый человек, ее дом всегда открыт для друзей, и в путешествия она любит ездить большой компанией», — поделилась знакомая артистки изданию «Дни.Ру» с просьбой об анонимности.