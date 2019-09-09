Самые притягательные женщины по гороскопу: кто они?

Неуловимая притягательность не имеет ничего общего с вульгарностью. Она транслируется через поведение и манеры, внешность играет второстепенную роль. Однако мужчины подчеркивают, что манкая женщина всегда сексуальна, пусть ее типаж и не является эталоном красоты.

Объяснение такому феномену попробовала дать астрология. По мнению звезд, только несколько знаков зодиака получают способность быть безусловно привлекательными.

Весы

Женщины-Весы заставляют представителей сильного пола сходить с ума. Главный их секрет заключается в том, что они излучают внутренний свет и не блокируют свою сексуальность. Им порой и делать ничего не приходится, чтобы обрести преданных поклонников.

Женщины, рожденные под знаком Весов, обладают также прекрасным чувством юмора. За этот дар Весам следует благодарить покровительствующую стихию. Подопечные Воздуха в большинстве своем такие же легкие, возвышенные и устремленные вверх. Они умеют остроумно шутить, в меру раскрепощены и ориентированы на общение. Конечно, мужчин цепляет подобная открытость и непринужденность.

Рыбы

Женщин, находящихся под влиянием созвездия Рыбы, без сомнения можно назвать манкими. Во-первых, они очень загадочные, умеют намеренно напустить на себя флер таинственности. Во-вторых, им присуща настоящая женственность. Рыбам не нужны никакие уроки повышения привлекательности или тренинги по раскрытию истиной красоты. Они на интуитивном уровне выстраивают модель поведения таким образом, чтобы мужчины сами интересовались ими.

Наконец, женщины-Рыбы обладают природным магнетизмом, сравнимым с гипнотическим воздействием. Такая особенность характерна для всех людей, находящихся под покровительством водной стихии, но у представительниц этого знака она выражена сильнее всего.

Скорпион

О Скорпионах пишут много нелестных слов ввиду их крутого нрава. И все же нельзя не признать, что дамы, рожденные под эгидой этого созвездия, манкие и невероятно притягательные особы.

Главным образом феномен скорпионьей власти над окружающими объясняется целостностью личности. Представительницы самого неоднозначного созвездия остаются собой вне зависимости от обстоятельств. Как бы о них не отзывались окружающие, они всегда сохраняют гармонию между формой и содержанием. На фоне тех, кто стремительно гонится за модой, женщины-Скорпионы однозначно выигрывают.

Стрелец

Список главных соблазнительниц был бы неполным без лучезарных Стрельцов. Жизнерадостность, умение дарить позитивные эмоции и наполнять положительной энергией окружающее пространство – вот слагаемые успеха женщин, рожденных под этим знаком. Мужчины сами проявляют инициативу, чтобы сблизиться с открытой и понятной им дамой.