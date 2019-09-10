Как дата свадьбы влияет на брак?

Овен

Брак под созвездием Овна будет активным и страстным. Ваше сожительство будет полно ярких впечатлений и сюрпризов. Конечно, будут и проблемы, но вы легко переживете их.

Телец

Эта семья будет основана на взаимном доверии, уважении и заботе. Вы будете в равной степени заботиться об улучшении и поддержании отношений. Все проблемы будут решены в кратчайшие сроки и совместными усилиями.

Близнецы

Пара определенно не устала от повседневной жизни и рутины. Вы будете работать в тандеме и станете не только любимым человеком, но и лучшим другом. В этих отношениях можно ожидать только гармонию и светлое будущее.

Рак

Семьи, сформированные в этот период, являются самыми традиционными. В вашем союзе будет четкое и стабильное распределение ролей. Эти отношения могут быть нарушены только в том случае, если один из партнеров поддается быстрой смене настроения. Хотя оба стремятся к совершенству, иногда может показаться, что вторая половина делает недостаточно. Ваш союз будет очень чувственным, поэтому помните, что ласка и нежность могут решить даже самые сложные проблемы.

Лев

Вечный медовый месяц и драма - это то, что ждет тех, кто вступает в брак под знаком Льва. Вы будете громко спорить и делать страстные примирения, которые также будут основой счастья. Этот брак будет ярким и красочным, полным любви и флирта.

Дева

По-настоящему крепкий брак. Эта семья станет образцом для подражания для всех. Секрет ее успеха заключается во взаимном уважении и сильной любви. Вовлеченные в брак будут хорошими друзьями и будут уважать личное пространство друг друга. Все принятые решения будут полезны для развития семьи.

Весы

В то время как другие будут настаивать, что вы слишком холодны друг к другу, это не значит, что так будет. В этом союзе «счастье любит тишину». Вся страсть и тепло посвящены исключительно партнеру.

Скорпион

В вашем союзе будут регулярные штормы страсти, но громкие ссоры закончатся столь же громкими примирениями в постели. Вы сделаете друг друга сумасшедшими, но останетесь вместе, потому что вас привлекает не только страстное влечение, но и настоящая терпеливая любовь.

Стрелец

Этот брак не подчиняется заповедям. Ожидайте завистливых взглядов от тех, кто привык жить по плану. Ваше сожительство будет полно сюрпризов и приключений, но вы всегда справитесь с ними.

Козерог

Созвездие Козерога - самый успешный союз. Вы обязательно преодолеете все проблемы и продолжите старательно улучшать ваши отношения.

Водолей

В этом союзе не будет места для других людей и их мнений. Вы будете удивлять друг друга каждый день. Вы не будете следовать законам общества и сами решите, что лучше для семьи.

Рыбы