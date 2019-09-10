«Я знаю, что такое жить в бедности!»: Волочкова о заслуженной жизни в роскоши

Анастасия Волочкова на презентации своей новой книги «Плата за успех» разоткровенничалась перед зрителями о своем богатстве и мужчинах. По словам балерины, она не собирается скрывать уровень дохода только для того, чтобы нравиться людям.

«Люди моей независимости мне не могут простить. Почему я должна скрывать свой достаток и ездить на «жигулях»? Я никогда не зависела от мужчин! » — заявила знаменитость.

Анастасия Волочкова утверждает, что она заслуживает жизни в богатстве и роскоши, потому что у нее было тяжелое детство.

«Я знаю, что такое жить в бедности. Знаю, что такое спать на одной кровати с бабушкой инвалидом и ухаживать за больным человеком. Такое было в моем детстве. Так что жизнь в роскоши я заслужила », — поделилась звезда.

Балерина считает — она достойна всех благ, которыми обладает, ведь в ее жизни было множество трудностей и неудач. Об этом сообщает КР.RU.