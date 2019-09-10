Вт, 10.09.2019
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  • «Я знаю, что такое жить в бедности!»: Волочкова о заслуженной жизни в роскоши

«Я знаю, что такое жить в бедности!»: Волочкова о заслуженной жизни в роскоши

Анастасия Волочкова

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Балерина не собирается скрывать свой уровень дохода и ездить на «Жигулях» только для того, чтобы кому-то нравиться, пишет Пятый канал.

Анастасия Волочкова на презентации своей новой книги «Плата за успех» разоткровенничалась перед зрителями о своем богатстве и мужчинах. По словам балерины, она не собирается скрывать уровень дохода только для того, чтобы нравиться людям.

«Люди моей независимости мне не могут простить. Почему я должна скрывать свой достаток и ездить на «жигулях»? Я никогда не зависела от мужчин!» — заявила знаменитость.

Анастасия Волочкова утверждает, что она заслуживает жизни в богатстве и роскоши, потому что у нее было тяжелое детство.

«Я знаю, что такое жить в бедности. Знаю, что такое спать на одной кровати с бабушкой инвалидом и ухаживать за больным человеком. Такое было в моем детстве. Так что жизнь в роскоши я заслужила», — поделилась звезда.

Балерина считает — она достойна всех благ, которыми обладает, ведь в ее жизни было множество трудностей и неудач. Об этом сообщает КР.RU.

«Я живу в собственном особняке в 850 метров, с гостевым домом, баней. Бывший муж мне ни копейки денег не дает, все расходы на мне. Я заслужила эти белые розы, поклонников, подарки в виде «майбахов», — уверена артистка.

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