Пять ситуаций в отношениях, когда проблема не в тебе, а в мужчине

Нелюбовь

Некоторые пары сожительствуют годами, отношения не развиваются, и часто женщины начинают искать проблемы в себе: во внешности или характере.

Но причина таких отношений, больше похожих на болото, кроется в том, что мужчина просто не любит. Привычка, привязанность, удобство — все что угодно, только не любовь.

Выражаться это может по-разному:

Мужчина все время недоволен: твоей внешностью, умением готовить, работой и зарплатой, подругами. Он постоянно выражает свое недовольство обидными придирками и замечаниями.

Без причины обижается на адекватные просьбы и замечания – например, что тебе нужна помощь в приготовлении ужина, что ты устала от компаний его друзей, которые каждый день собираются у вас дома и оставляют после себя беспорядок.

Мужчина не проявляет инициативу: ему не хочется организовывать совместный досуг, лень ехать к тебе через весь город. Человек хочет, чтобы ты сама принимала все решения, и брала на себя ответственность.

Он не подпускает тебя слишком близко: не знакомит со своими родителями и друзьями, стремится скрыть тот факт, что у вас есть отношения. На его страничке в соцсетях отсутствуют ваши совместные фото, а статус до сих пор — «Не женат» или «В активном поиске».

Мужчина избегает разговоров о свадьбе и детях. Он ясно дает понять, что подобное — не для него.

«Выбить» любовь скалками, требуя от мужчины заботы и внимания, не получится — у него или есть чувства, или их нет. Тебе же остается только решить, нужны ли тебе такие отношения, в которых мужчина не любит, а позволяет себя любить и обслуживать.

Помни, что даже если ты согласишься на такие отношения, всегда есть вероятность, что он встретит девушку своей мечты, и сразу же тебя покинет.

Он изменяет тебе

Неважно, муж изменяет тебе, или ты сама – любовница. Даже если ты считаешь себя олицетворением самых лучших женских качеств, это не гарантирует любовь со стороны мужчины и безоблачные отношения.

Дело необязательно в тебе — просто его система ценностей допускает наличие внебрачных связей. Это его выбор, и он ответственен за него. А тебе остается либо соглашаться с такой участью, либо искать мужчину, для которого нормой являются моногамные отношения.

Мужчина не хочет искать работу

Его устраивает то, что ты несешь все финансовые расходы на себе, а он находится в вечном «поиске себя», тратя свободное время на компьютерные игры.

Он может внушать тебе, что только истинная женщина-муза способна вдохновить его на поступки, а раз он до сих пор ничего не достиг — значит, это ты недостаточно вдохновляешь.