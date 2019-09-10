Пять ситуаций в отношениях, когда проблема не в тебе, а в мужчине

Психологи часто говорят, что в проблемах во взаимоотношениях виноваты двое. Но так бывает далеко не всегда – существуют ситуации, когда только мужчина виноват в том, что отношения у вас не складываются, пишет журнал «Лиза».
Нелюбовь
Некоторые пары сожительствуют годами, отношения не развиваются, и часто женщины начинают искать проблемы в себе: во внешности или характере.
Но причина таких отношений, больше похожих на болото, кроется в том, что мужчина просто не любит. Привычка, привязанность, удобство — все что угодно, только не любовь.
Выражаться это может по-разному:
- Мужчина все время недоволен: твоей внешностью, умением готовить, работой и зарплатой, подругами. Он постоянно выражает свое недовольство обидными придирками и замечаниями.
- Без причины обижается на адекватные просьбы и замечания – например, что тебе нужна помощь в приготовлении ужина, что ты устала от компаний его друзей, которые каждый день собираются у вас дома и оставляют после себя беспорядок.
- Мужчина не проявляет инициативу: ему не хочется организовывать совместный досуг, лень ехать к тебе через весь город. Человек хочет, чтобы ты сама принимала все решения, и брала на себя ответственность.
- Он не подпускает тебя слишком близко: не знакомит со своими родителями и друзьями, стремится скрыть тот факт, что у вас есть отношения. На его страничке в соцсетях отсутствуют ваши совместные фото, а статус до сих пор — «Не женат» или «В активном поиске».
- Мужчина избегает разговоров о свадьбе и детях. Он ясно дает понять, что подобное — не для него.
«Выбить» любовь скалками, требуя от мужчины заботы и внимания, не получится — у него или есть чувства, или их нет. Тебе же остается только решить, нужны ли тебе такие отношения, в которых мужчина не любит, а позволяет себя любить и обслуживать.
Помни, что даже если ты согласишься на такие отношения, всегда есть вероятность, что он встретит девушку своей мечты, и сразу же тебя покинет.
Он изменяет тебе
Неважно, муж изменяет тебе, или ты сама – любовница. Даже если ты считаешь себя олицетворением самых лучших женских качеств, это не гарантирует любовь со стороны мужчины и безоблачные отношения.
Дело необязательно в тебе — просто его система ценностей допускает наличие внебрачных связей. Это его выбор, и он ответственен за него. А тебе остается либо соглашаться с такой участью, либо искать мужчину, для которого нормой являются моногамные отношения.
Мужчина не хочет искать работу
Его устраивает то, что ты несешь все финансовые расходы на себе, а он находится в вечном «поиске себя», тратя свободное время на компьютерные игры.
Он может внушать тебе, что только истинная женщина-муза способна вдохновить его на поступки, а раз он до сих пор ничего не достиг — значит, это ты недостаточно вдохновляешь.
Возможно, проблема не в тебе, а в его инфантилизме. После расставания он наверняка переедет в квартиру новой пассии или вернется домой к родителям. Какой бы понимающей и поддерживающей ты ни была, он может быть просто инфантильным человеком, которому нужна помощь психотерапевта.
Игроман, наркоман или алкоголик может обвинять тебя в том, что ты «довела его» до такой жизни. На самом деле это проблема только мужчины! И никто, кроме него, эту проблему не решит.
Если ты поверила, что сможешь его «спасти», то совсем скоро твоя жизнь заполнится отчаянием, разочарованием и бессилием. Попытки призвать человека к разуму, переубедить его, вылечить и показать нормальную жизнь не приведут ни к чему хорошему.
Ты потеряешь драгоценное время на бесперспективные отношения, которые вполне могут загнать тебя в продолжительную депрессию и тоску!
Только если твой партнер сам решит избавиться от своей зависимости, есть шанс, что ему удастся вылечиться. Однако, к осознанию необходимости лечиться многие мужчины приходят после расставания со своими женами.
Психическое расстройство
Мужчины с нестабильной психикой могут быть страстными, харизматичными, остроумными и творческими, а начало вашего романа — похожим на сказку. Но вскоре все это сменяется на патологическую ревность и подозрительность, обесценивание, угрозы суицида.
Любая рискует оказаться в отношениях с мужчиной, у которого есть психиатрический диагноз — клиническая депрессия, биполярное или тревожное расстройство.
К сожалению, любовь не может излечить от психического заболевания — она только способна на какое-то время уменьшить количество приступов и увеличить продолжительность ремиссии.
Чтобы построить отношения с таким человеком, ты должна обладать крепкой, стабильной психикой, а также знать, как вести себя в соответствии с конкретным заболеванием. В противном случае, ты рискуешь сама в один момент осознать, что тебя накрыла депрессия, и сил на изменение ситуации уже не осталось.