Пять имен, которые делают из мужчин подкаблучников

Николай

Обаятельный и привлекательный Николай имеет все шансы стать подкаблучником. Нет, в нем вполне достаточно мужской силы, чтобы противостоять женским чарам, просто если он любит, то готов на все, лишь бы его избранница была счастлива.

Дмитрий

Заботливого, милого и нежного Дмитрия в семье часто называют Митей, а все вокруг — «хорошим мальчиком». Вырастая, обладатель этого имени не теряет своих добрых качеств: может и с детьми посидеть, и жене по хозяйству помочь. Правда, друзья семьи за глаза нередко называют его подкаблучником. И доля правды в этом есть.

Анатолий

Часто мужчины с таким именем обладают слабым здоровьем. Они нерешительны и склонны к зависимостям. В том числе — и от женщин, которым они готовы подчиняться всю свою жизнь.

Валентин

Валя никогда не стремится быть лидером в отношениях, ему это просто не нужно. Если жена захочет взять над ним шефство, он не будет сопротивляться и с радостью сдастся ей в плен.

Валерий