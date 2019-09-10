Как быстро привести себя в человеческий вид, если ты проспала: пять приемов

Контрастное умывание

Ты убьешь сразу несколько зайцев. Во-первых, быстрее проснешься. Во-вторых, резкая смена температур сделает лицо свежим, появится здоровый румянец. В-третьих, ты все равно будешь это делать — ты же не выйдешь из дома, не почистив зубы?

Сухой шампунь

Грязные волосы и плохая прическа первыми расскажут, что ты встала за пару минут до выхода. Выручит сухой шампунь — за пару минут пряди станут свежими.

Но наносить его нужно правильно, чтобы не сделать хуже. Распыли средство на корни на расстоянии нескольких сантиметров, не забудь про боковые части и затылок. Оставь средство на пару минут, чтобы оно впитало излишки себума (пока можешь допить кофе). Потом тщательно вычеши средство — появится объем и визуальная свежесть.

Если состояние длины оставляет желать лучшего, сделай объемный пучок или косу — простые прически лучше всего скроют неопрятные пряди.

Хайлайтер

Это средство не просто так любят визажисты, блогеры и бьюти-гуру. Легкая пудра или кремовый вариант с естественным финишем придадут лицу естественное сияние, как будто ты выспалась и чувствуешь себя прекрасно. Главное — не переборщить. Фиолетовый пигмент и явные блестки оставь для тематических вечеринок.

Быстро нанести средство можно даже в лифте или такси: распредели каплю на скулы и во внутренний уголок глаза подушечками пальцев. Взгляд станет отдохнувшим и распахнутым, а общий вид — более отдохнувшим и сияющим.

Один акцент в макияже

Работает по принципу отвлекающего маневра: окружающие будут обращать внимание на яркую деталь, а не на общий образ. Но учти несколько важных правил.

Делай то, что умеешь. Лучше никакого макияжа и заспанный вид, чем слипшиеся ресницы и плохая растушевка.

Акцент на глаза — самый удачный вариант. Стрелки можно сделать за две минуты, межресничка подчеркнет взгляд, а объемные ресницы сделают его выразительным.

Если тебе больше по душе макияж губ, выбирай яркую помаду, только если кожа в идеальном состоянии. В остальных случаях выручит блеск с зеркальным эффектом.

Румяна

Еще один безотказный способ — капля средства на яблочки щек. Естественный румянец скроет следы усталости и тусклый цвет лица, визуально добавив тебе здоровья и жизни. Если боишься переборщить и превратиться в матрешку из мемов, возьми кремовое средство.