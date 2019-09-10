Эстонский эксперт стиля Ольга Быкова проведет уникальный мастер-класс для женщин и мужчин

Хотите, чтобы от вас веяло успехом? А может быть, вы хотите заключать больше сделок? Или легко формировать лояльность партнеров и клиентов? Я вас удивлю! Правильно подобранный деловой стиль, решает все эти задачи.

Статистика говорит, что люди, которые производят нужное впечатление с помощью одежды, подписывают больше контрактов, формируют надежные партнерские связи, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и получают значительное количество преференций в переговорах и сделках. Правильная одежда формирует образ успешного человека и поддерживает соответствующий статус в обществе.

Собственно говоря, именно поэтому мы создали уникальный мастер-класс «Принципы делового стиля», на котором разберем:

Что такое деловой стиль.

Ошибки, которые допускают 99% людей при выборе бизнес стиля.

Комфорт и стиль делового аутфита.

Что надеть, чтобы подчеркнуть свой статус.

Что использовать, чтобы вас заметили, услышали.

Бизнес-аксессуары. Первая необходимость.

Модные тенденции в бизнес гардеробе

Для кого этот мастер класс?

Для собственников (мужчин и женщин) бизнеса.

Руководителей высшего и среднего звена.

Дипломатов и политических деятелей.

Для тех, кто строит карьеру.

Вы получите четкую, конкретную, доступную информацию, которую легко сможете применить и увидеть положительный результат в первую же неделю.

Я гарантирую, что при правильном подходе, вы не только увеличите свой доход, а также будете наслаждаться собственным образом и легко получать задуманное. Я научу вас использовать такие «фишки», о которых никто не знает.

Мастер-класс состоится 6.11.2019 в Hilton Tallinn Park Hotel, Las Vegas Conference Room.

Открытие дверей в 18:00

Стоимость билетов:

до 1 октября - 25 евро

после 1 октября - 35 евро

VIP билет - 45 евро (включает приветственный напиток и персональный подарок)

Дополнительная информация о мастер-классе: olga@bykova.ee