Эстонский эксперт стиля Ольга Быкова проведет уникальный мастер-класс для женщин и мужчин
Автор и главный стилист проекта преображения «До и после. Новая жизнь», основательница Школы Стиля Ольга Быкова предлагает мастер-класс по деловому стилю.
Хотите, чтобы от вас веяло успехом? А может быть, вы хотите заключать больше сделок? Или легко формировать лояльность партнеров и клиентов? Я вас удивлю! Правильно подобранный деловой стиль, решает все эти задачи.
Статистика говорит, что люди, которые производят нужное впечатление с помощью одежды, подписывают больше контрактов, формируют надежные партнерские связи, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и получают значительное количество преференций в переговорах и сделках. Правильная одежда формирует образ успешного человека и поддерживает соответствующий статус в обществе.
Собственно говоря, именно поэтому мы создали уникальный мастер-класс «Принципы делового стиля», на котором разберем:
Что такое деловой стиль.
Ошибки, которые допускают 99% людей при выборе бизнес стиля.
Комфорт и стиль делового аутфита.
Что надеть, чтобы подчеркнуть свой статус.
Что использовать, чтобы вас заметили, услышали.
Бизнес-аксессуары. Первая необходимость.
Модные тенденции в бизнес гардеробе
Для кого этот мастер класс?
Для собственников (мужчин и женщин) бизнеса.
Руководителей высшего и среднего звена.
Дипломатов и политических деятелей.
Для тех, кто строит карьеру.
Вы получите четкую, конкретную, доступную информацию, которую легко сможете применить и увидеть положительный результат в первую же неделю.
Я гарантирую, что при правильном подходе, вы не только увеличите свой доход, а также будете наслаждаться собственным образом и легко получать задуманное. Я научу вас использовать такие «фишки», о которых никто не знает.
Мастер-класс состоится 6.11.2019 в Hilton Tallinn Park Hotel, Las Vegas Conference Room.
Открытие дверей в 18:00
Стоимость билетов:
до 1 октября - 25 евро
после 1 октября - 35 евро
VIP билет - 45 евро (включает приветственный напиток и персональный подарок)
Дополнительная информация о мастер-классе: olga@bykova.ee