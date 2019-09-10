Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть

Эксперты напоминают, что куриное мясо не рекомендуется мыть, так как во время этого процесса бактерии не погибают, а наоборот, распространяются по кухне, раковине и посуде.

По словам специалистов, вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь за счет длительной термообработки, при которой внутренняя температура продукта составит не менее 74 градусов Цельсия.

Также в список продуктов, которые не стоит очищать водой, попали яйца и грибы. Скорлупа яиц имеет пористую структуру, а также тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает их от попадания внутрь микробов. Если вы помоете яйца, вы можете удалить ее, и бактерии проникнут за скорлупу, уверены испанские эксперты.

Грибы, которые продаются упакованными в магазинах, лучше всего протереть влажным материалом, чтобы не испортить их вкус и аромат. Если есть сильные загрязнения, то нужно их аккуратно срезать.

Эксперты обращают внимание, что рыбу, овощи, фрукты, рис и бобовые, напротив, стоит мыть перед приготовлением. Также рекомендовано замачивать картофель, чтобы снизить количество сахаров и риск появления акриламида, сильного канцерогена.

А вот при употреблении сухофруктов и семечек в ведомстве советуют внимательно изучить упаковку продукта и ориентироваться на указания на ней.