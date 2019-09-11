Неужели может быть чище? Четыре лайфхака, о которых не знают даже опытные хозяйки

Сверкающие тарелки и стаканы

Если посудомоечная машина перестала справляться со своей главной задачей, чашки и тарелки плохо отмываются, а стаканы после моющего цикла остаются мутными, сделайте следующее:

выньте фильтр, который находится на дне посудомойки, и положите его в тазик или миску, залив горячей водой и добавив столовую ложку порошка для посудомоечных машин. Оставьте на час, а затем вставьте обратно в машину.

Это позволит удалить весь накопившийся жир с сетчатой поверхности фильтра, и он снова будет работать, как новый.

Горячая вода и ложка порошка для посудомоечных машин помогут отмыть фильтр.

Блестящее зеркало

Конечно, мы не говорим, что спреи для очистки стекол и зеркал больше не нужны. Они прекрасно справляются со своей функцией, но если вы хотите, чтобы старые зеркала засияли, попробуйте наш метод:

заварите крепкий черный чай, налейте его в миску или пиалу и протрите зеркало круговыми движениями с помощью чистой тряпки без ворса, слегка смоченной в заварке. После возьмите чистую салфетку или тряпку и вытрите насухо. Дубильная кислота, которая содержится в чайной заварке, творит со старыми и пыльными зеркалами настоящие чудеса.

Только будьте аккуратнее с серебряным покрытием рам, старайтесь его не трогать, так как от чая оно может потускнеть.

Ароматный пылесос

Готовы поспорить, что так далеко в уборке вы еще не заходили, но совершенству нет пределов. Итак, чтобы комнату не только пропылесосить, но и наполнить благоуханием, нужно взять жидкий ванильный экстракт: нанести несколько капель на бумажное полотенце, порвать полотенце на небольшие части и засосать в пылесос. Теперь от пылесоса не будет пахнуть так, будто внутри него что-то протухло.

Только перед тем, как это делать, сам пылесос лучше немного почистить: снимите с него щетку, который вы делаете основную работу и пропылесосьте ее с помощью щелевой насадки. Затем вытряхните контейнер, промойте его, протрите аккуратно корпус и насадки чистой сухой тряпкой. Старайтесь, чтобы влага не попадала внутрь пылесоса.

Лайфхак с зубной пастой