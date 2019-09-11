Какому знаку Зодиака подходит серебро, а какому – золото?

Как говорят практикующие астрологи, каждый знак Зодиака выбирает для себя золото, серебро или иной металл в соответствии со своей стихией и покровительствующей планетой, пишет zen.yandex.ru.

Металл для каждого знака Зодиака может выступать своего рода талисманом, а если украшение инкрустировано драгоценными камнями – это только усилит его действие.

Овнам подойдет золото

Этим ярким представителям стихии Огня нужно золотое украшение, искрящееся и роскошное, жаркое и яркое. Именно золото будет поддерживать в Овнах стихию венного огня, не давая сломаться даже в самую трудную минуту. Усилят действие золота аметист и алмаз, лунный камень и кровавик.

Тельцам - серебро и алюминий

Эти металлы легки в обработке и смягчат тяжелый и упертый характер Тельцов, помогая детям Земли стать выше своих пристрастий. Усилить действие металлов помогут агат и алмазы, опал и изумруд, сапфиры.

Близнецам подойдет серебро

Именно серебро придаст Близнецам легкость в характере и общении, больше смекалки и сообразительности, убережет от ненужного риска и опасности. Серебро поможет талантливым и воздушным представителям данного знака увеличить внутреннюю теплоту и сияние. Усилить действие серебра помогут гранат и яшма, бирюза и изумруды.

Знаку Рака – титан и золото

Поскольку Раков не заставишь делать то, чего они не хотят, то титан и золото олицетворяют их упрямство и железный характер. Именно эти металлы помогают им быть стойкими и идти по жизни, не ломаясь под ее тяжестью. Усилить действие металлов помогут опал или же лунный хрусталь.

Львам только золото

Оно дарит Львам позитивный настрой и удачу, привлекает успех и дает положение в социуме. Усилить действие благородного золота помогут рубин и алмаз, оникс или же хризолит.

Девам – мягкое серебро

Девам стоит отдать предпочтение серебру, меди или алюминию. Так как Девы действуют, опираясь на умозаключения, но никак не на интуицию, то мягкие металлы помогут уравнять данное неравенство. Усилить положительные свойства металлов могут яшма, мрамор, малахит или сердолик.

Весам подойдет золото

Нередко Весам не хватает самого простого спокойствия, и в этом им поможет золото. Оно придаст не только крепость характеру, но и силы для реализации задуманного. Усилить действие металла помогут жемчуг и опал, лазурит или лунный камень, яшма.

Скорпионам – золото и сталь

Сломить Скорпионов нереально, потому им лучше всего подходит сталь и золото. Усилить действие металлов помогут рубин и малахит, топаз и аквамарин.

Стрельцам – только серебро

Не стоит удивляться тому, что независимым Стрельцам лучше всего подойдет именно серебряное украшение. Именно оно принесет им легкость в общении и удачу, а вот усилить эти способности помогут карбункул и топаз, сапфир или же аметист.

Для Козерогов – платина или серебро

Эти металлы подчеркнут стойкость и чистоту Козерогов, помогут не вступать в отношения с темными сущностями и не совершать необдуманных поступков. Платина и золото оберегают ярких представителей стихии Земли от любой невзгоды, а усилят защиту оникс и бирюза, гранат или же лазурит.

Для Водолеев золото и медь – главные талисманы

Ярким представителям стихии Воздуха подойдут мягкие и податливые металлы – золото и медь. Амулеты из меди и украшения из золота помогут им раскрыть собственные таланты, возводя вибрации души до светлых вершин Вселенной.

Усилить действие металла помогут опал и гранат, аметист и сапфир.

Рыбам подойдет серебро

Серебристым Рыбам подойдет серебро. Как амулет оно поможет защитить от бед и невзгод, привлекая удачу в делах и отношениях на любовном фронте. Также украшения из серебра помогут оградить от многих трудностей, а если они украшены аметистами, жемчугом или сапфирами, то силы их будут многократно увеличены.