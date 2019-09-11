Анна Калашникова раскрыла любопытные секреты закулисья эротической съемки

35-летняя актриса, модель и ведущая приняла участие в смелой фотосессии в Монако. Анна Калашникова рассказала, как раскрепоститься перед камерой, пишет Cosmo.
Известная блондинка обнародовала видео бэкстейджа с рекламных съемок в Европе. Девушка позировала в гостиничном номере в купальниках, смелых нарядах и красивом белье. Анна рассказала, как сделать так, чтобы снимки получились красивыми и естественными.
«Ищите своего по духу фотографа. Вам должно быть максимально комфортно с человеком, вы должны быть на одной волне», — дала совет Калашникова. Звезда отметила, что с коллегой по съемке нужно советоваться о том, как встать, какое сделать выражение лица. «Не бойтесь рассказать фотографу о ваших комплексах, он не будет делать акцент на них, и вы увидите себя в новом свете. И наоборот, расскажите об удачных ракурсах», — посоветовала модель.
Light! Camera! Action! 📸 Ловите ещё один backstage со съемочки в Монако с @mitya_nevsky.📷 Мне в директе часто задают вопрос, как же раскрепоститься на фотосессии?!🙈 А я вам сейчас расскажу!😜👇🏻👇🏻 🌟Ищете "Своего" по духу фотографа! 🌟Вам должно быть максимально комфортно с человеком, вы должны быть на одной волне.🌊 🌟Спрашивайте у фотографа о том, как нужно встать и какое нужно сделать выражение лица.👸🏼 🌟Поснимайте себя сами на телефон, кривляйтесь, выбирайте выгодные позы и запомните их.😜 🌟Не бойтесь рассказать фотографу о ваших комплексах, он не будет делать акцент на них и вы увидите себя в новом свете. И наоборот, расскажите об удачных ракурсах.👍🏻 🌟Помните, что фотосессия - это всего лишь способ приятно провести время, а не испытание или экзамен!😜😻 Любите ли вы фотосессии? Стесняетесь обычно фотографа?😋 _____________________________ New backstage!😌🔥 #аннакалашникова #аннакалашниковаshooting #аннакалашниковаstyle #съемка #backstage #аннакалашниковапевица #annakalashnikova #annakalashnikovastar #shooting #backstage #купальники #фотографмонако #monaco #видео #монако
Больше смотрите и читайте ЗДЕСЬ!