Анна Калашникова раскрыла любопытные секреты закулисья эротической съемки

Известная блондинка обнародовала видео бэкстейджа с рекламных съемок в Европе. Девушка позировала в гостиничном номере в купальниках, смелых нарядах и красивом белье. Анна рассказала, как сделать так, чтобы снимки получились красивыми и естественными.

«Ищите своего по духу фотографа. Вам должно быть максимально комфортно с человеком, вы должны быть на одной волне», — дала совет Калашникова. Звезда отметила, что с коллегой по съемке нужно советоваться о том, как встать, какое сделать выражение лица. «Не бойтесь рассказать фотографу о ваших комплексах, он не будет делать акцент на них, и вы увидите себя в новом свете. И наоборот, расскажите об удачных ракурсах», — посоветовала модель.