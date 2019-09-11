Молодильные таблетки: ученые случайно обратили старение вспять

Исследователи не планировали создавать лекарство от старения - они лишь хотели выяснить, насколько безопасно использовать гормон роста для восстановления тканей вилочковой железы, которая со временем значительно атрофируется и зарастает жиром, дополнительное ее уменьшение происходит по мере старения. С этим отчасти связывают понижение иммунитета у пожилых людей. Более ранние исследования показывали, что с помощью гормона роста можно запустить регенерацию вилочковой железы.

В ходе исследования на протяжении года девять мужчин 51-65 лет получали гормон роста и два препарата для диабетиков, DHEA и метформин. О последнем, к слову, известно, что он способен замедлять старение клеток человека.

Ученые регулярно брали у испытуемых образцы крови и следили за состоянием вилочковой железы с помощью МРТ. К концу исследования у семи участников она заметно регенерировала. Но проведенные генетические исследования показали, что биологический возраст участников уменьшился на 2,5 года.