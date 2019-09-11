Какие покупки стоит совершить знакам Зодиака этой осенью

Овен

Этой осенью Овнам лучше всего тратить деньги на путешествия. Им потребуется смена декораций для вдохновения и заряда энергии. Краткосрочные вылазки на выходные в другой город или полноценный отдых в приятной компании — лучшее вложение в этот период.

Телец

Даже во времена материальных трудностей Тельцы будут помогать близким и дорогим людям. Увеличить свой доход этой осенью можно, если Тельцы изменят место работы или должность. Крупные покупки лучше не делать. Вместо этого стоит включить режим экономии.

Близнецы

Вкладывай в собственное образование и путешествия. Этой осенью новая информация окажется для тебя очень полезной, а приобретенные навыки ты сможешь успешно применить в своей профессиональной деятельности и, таким образом, приумножить свои финансовые вложения.

Рак

В финансовом плане тебя ждут как взлеты, так и падения, так что от лишних трат лучше воздержаться до лучших времен. Возможность хорошо заработать тебе представится не один раз, но неожиданные проблемы, требующие серьезных финансовых вложений, также будут поджидать тебя повсюду.

Лев

Гороскоп советует Львам отказаться от кутежей и веселого времяпрепровождения. В этот период их так и будет тянуть к большим тратам на гулянки и вечеринки, но до конца года материальные запасы могут значительно уменьшиться или сойти на нет, поэтому с этой статьей расходов лучше быть осторожнее.

Дева

Осенью тебе светит финансовый приток из какого-то неожиданного источника. Возможно, у тебя появятся новые эффективные союзники или партнеры по бизнесу, которые помогут тебе увеличить свой доход. Да и общее финансовое положение позволит тебе осуществить свои мечты и побаловать себя маленькими радостями жизни (например, как путешествия).

Весы

Гороскоп для Весов советует им этой осенью отказаться от дорогих незапланированных покупок. Они способны нанести серьезный ущерб бюджету. Большая часть средств пойдет на многочисленные короткие приключения, а также взятки. Подарки близким родственникам тоже могут обойтись в довольно приличную сумму.

Скорпион

Тебе лучше не тратить деньги на мелочи, а сосредоточиться на крупных вложениях. Ни в коем случае не стоит занимать деньги, потом их сложно будет отдавать. То же самое относится и к кредитам. Ты в состоянии справиться с финансовыми затруднениями своими силами, просто это займет немного больше времени.

Стрелец

Этой осенью Стрельцы могут получить какой-то ценный подарок или наследство. Но материальные блага обернутся настоящей проблемой, ведь распорядиться ими правильно окажется очень непростой задачей.

Козерог

Несмотря на благоприятные обстоятельства, представителям знака стоит бережно относиться к своим финансам и тщательно обдумывать все траты. Сохранить заработанную сумму денег можно, если приобрести на нее драгоценные металлы. Это наилучшее решение для Козерогов.

Водолей

Путешествия и культурные мероприятия — вот на что не стоит жалеть денег этой осенью. Всякий повод выйти из дома и пообщаться с новыми людьми принесет тебе невероятные эмоции и поспособствует развитию тебя как личности.

Рыбы