Ким Кардашян рассказала, зачем вымачивала нижнее белье в чае

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян (38) призналась, что чувствует себя неуверенно, если не надевает корректирующее белье. По ее словам, много лет она скупала разные его виды, но так и не нашла идеальный для себя вариант. И дело было даже не в утягивающих способностях белья, а в его расцветке.

Супруге рэпера Канье Уэста даже приходилось вымачивать белье в чайных пакетиках, чтобы оно подходило к тону ее кожи.

«Я уже 15 лет не могу выйти из дома без корректирующей одежды. Она помогает подчеркнуть талию, подтянуть силуэт. Но раньше мне постоянно приходилось «подгонять» ее под себя, потому что сверху я надевала самые разные наряды — где-то открытое бедро, где-то оголены плечи — и никто не должен был видеть, что спрятано под нарядами. Каждый раз это превращалось в настоящее мучение. Более того, они не соответствовали моему тону кожи. Иногда мне даже приходилось вымачивать белье в чайных пакетиках, чтобы оно не выглядело на мне слишком светлым», — сообщила Ким.

Также Ким рассказала о своих проблемных зонах, из-за которых она носит корректирующее белье.

«Мне всегда нужны шорты, которые поддерживали бы мои бедра и попу, потому что у меня целлюлит. Вообще я предпочитаю надевать обтягивающий комбинезон, который держит в тонусе все тело. Кстати, когда я посетила Белый дом, я надела такое боди под свой костюм», — разоткровенничалась звезда реалити-шоу.