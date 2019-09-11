Чем питаться, чтобы стать красивее: семь продуктов, богатых витаминами и микроэлементами

Существует несколько продуктов, которые стоит употреблять хотя бы раз в неделю. Они помогут не только разнообразить рацион, но и улучшить состояние кожи.

1. Мясо

Начнем с мяса. Мы привыкли есть курицу, говядину, свинину или баранину, однако совсем забываем про мясо кролика. Этот диетический продукт содержит больше белка, чем курица, и при этом не слишком много жира и холестерина. У крольчатины также более высокий индекс усвояемости. Содержание витаминов В6, В12 и PP в мясе кролика больше, чем в свинине, говядине и баранине. Также в нем содержатся железо, фосфор, фтор и калий, и в то же время немного натриевых солей. Это делает крольчатину приоритетным мясом в диетологии.

2. Красная смородина

Встречается на большинстве дачных участков. Ею часто пренебрегают, хотя она обладает целым спектром полезных элементов. Красная смородина содержит большое количество витаминов А, Р, аскорбиновой кислоты и калия. В ней содержатся пектины, которые связывают шлаки и токсические вещества, чтобы организм мог их вывести. Употребление красной смородины помогает улучшить качество волос, работу сердечно-сосудистой системы, отлично выводит жидкость из организма при отеках. Людям с предрасположенностью к тромбам необходимо ввести ее в рацион для профилактики.

3. Черешня

Не только очень вкусная, но и невероятно полезная ягода с огромным количеством витаминов А, В1, В2, Е и РР, а также микроэлементов — фтора, кальция, магния, железа, йода, меди и фосфора. Черешню лучше есть с вишней в пропорции 1:1 для полного усвоения всех элементов. Эти ягоды улучшают состояние кожных покровов, контролируют гипертонию, ревматизм и работу кишечника. Их хорошо использовать при похудении для поступления клетчатки и витаминов в организм.

4. Чеснок

Это продукт особенно полезный для тех, кто не может заставить себя полноценно поесть. Он усиливает аппетит, что дает возможность съесть всю порцию. В чесноке также содержатся фитонциды, обладающие бактерицидным, противопаразитным и противогрибковым эффектом, поэтому его рекомендуется употреблять один-два раза в неделю для профилактики респираторных заболеваний.

5. Брокколи

Уникальный продукт с большим количеством витаминов, микроэлементов и аминокислот. В ней содержится даже больше витамина С, чем в цитрусовых. Брокколи улучшает состояние кожи, слизистой пищеварительного тракта и полезна для зрения, так как в ней содержатся каротиноиды (предшественники витамина А). Продукт также укрепляет нервную систему благодаря тиамину. Сульфорафан, который содержится в брокколи, обладает противоопухолевыми свойствами, а огромный спектр минеральных веществ помогает овощу очистить организм от токсинов.

6. Гранат

В составе граната имеется множество микроэлементов и витаминов, а также 15 аминокислот, пять из которых – незаменимые. Гранат можно есть полностью: в его косточках содержится пунициновая кислота, которая препятствует возникновению раковых заболеваний и улучшает работу кровоснабжения мозга. Обладая антиоксидантными свойствами, гранат помогает убрать очаги воспаления и предотвращает возникновение болезней.

7. Черника