Платье дня: Рене Зеллвегер и нежно-голубая романтика Голливуда
50-летняя американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер появилась на международном кинофестивале в Торонто, где она представляет биографический фильм "Джуди" (о голливудской диве Джуди Гарленд, роль которой сыграла сама), в особенно романтичном образе.
В нежно-голубом платье с открытыми плечами, рядом пуговиц по всей длине и поясом, подчеркивающим талию, Рене выглядела особенно женственно.
К тому же актриса заметно похудела. Смотрите, как она хороша!
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