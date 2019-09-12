Чт, 12.09.2019
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  • Платье дня: Рене Зеллвегер и нежно-голубая романтика Голливуда

Платье дня: Рене Зеллвегер и нежно-голубая романтика Голливуда
Фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

50-летняя американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер появилась на международном кинофестивале в Торонто, где она представляет биографический фильм "Джуди" (о голливудской диве Джуди Гарленд, роль которой сыграла сама), в особенно романтичном образе.

В нежно-голубом платье с открытыми плечами, рядом пуговиц по всей длине и поясом, подчеркивающим талию, Рене выглядела особенно женственно.

К тому же актриса заметно похудела. Смотрите, как она хороша!

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

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