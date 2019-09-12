На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Известно, что у каждого мужчины есть свой образ идеальной женщины, который во многом обусловлен его созвездием-покровителем. Мы уже не раз писали о том, какие Знаки Зодиака идеально совместимы друг с другом. Пришло время заострить внимание на противоположной теме: а какие Знаки не подходят друг другу в принципе.

Мужчина-Овен

Овну нравятся все женщины, но он против того, чтобы его брали под контроль. С властной дамой любовь продлится до первой ссоры, что в конце концов приведет к разбитому сердцу. Другой тип девушек, которого Овен сторонится, — «вялая роза», не способная на любовь, активность и азарт. С Девами, Рыбами и Тельцами Овну не найти свое счастье, поэтому он даже не будет стараться.

Мужчина-Телец

Телец на дух не переносит перемены и не станет мириться с «походными условиями». Он не обращает внимание на безответственных и взбалмошных женщин, которые бесконечно куда-то спешат, хотят невозможного, бездумно расходуя силы, энергию и деньги. Такой мужчина предпочитает держать дистанцию с Водолеями, Стрельцами и Близнецами.

Мужчина-Близнецы

Близнеца легко оттолкнуть равнодушием и замкнутостью. Обычно самые серьезные отношения Близнеца начинаются с юмора, неформального общения, ненавязчивого флирта. Если женщина не способна поддержать беседу, какой толк ее добиваться? Жажда жизни, легкость, оптимизм, азарт — вот что ценит и ищет Близнец в своей спутнице. Слишком чопорные дамы, которые живут по шаблону, придерживаясь правил, заставят его заскучать. Интерес такого мужчины быстро исчезнет, если он начнет отношения с Девой, Тельцом, Скорпионом, Козерогом или Рыбами.

Мужчина-Рак

Рака разочаровывает грубость, равнодушие, драматизм и чрезмерная сдержанность. Он не станет даже начинать отношения с девушкой, от которой повеет холодностью или, наоборот, повышенной эмоциональностью. Мужчина-Рак избегает и слишком целеустремленных женщин, у которых на первом месте карьера, а не семья. По этой причине Раку не построить счастливые отношения с эгоистичной и очень властной женщиной-Овном.

Мужчина-Лев

Огненный Лев хочет видеть рядом с собой обворожительную и шикарную спутницу. Он не замечает тех, кто не следит за собой, ведет себя грубо и не знает, что такое косметика. Льву нужна эффектная женщина, которая станет для него «украшением» и поможет реализовать лидерские качества. Он очень быстро забудет о девушке, которая не заставит его почувствовать себя королем. К таким женщинам относятся Раки, Козероги и Девы.

Мужчина-Дева