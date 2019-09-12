На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Совместимость Знаков Зодиака при верном подходе поможет найти идеального партнера и обойти острые углы в отношениях. Так давайте узнаем у звезд, кому не суждено быть вместе, пишет Dailyhoro.
Известно, что у каждого мужчины есть свой образ идеальной женщины, который во многом обусловлен его созвездием-покровителем. Мы уже не раз писали о том, какие Знаки Зодиака идеально совместимы друг с другом. Пришло время заострить внимание на противоположной теме: а какие Знаки не подходят друг другу в принципе.
Мужчина-Овен
Овну нравятся все женщины, но он против того, чтобы его брали под контроль. С властной дамой любовь продлится до первой ссоры, что в конце концов приведет к разбитому сердцу. Другой тип девушек, которого Овен сторонится, — «вялая роза», не способная на любовь, активность и азарт. С Девами, Рыбами и Тельцами Овну не найти свое счастье, поэтому он даже не будет стараться.
Мужчина-Телец
Телец на дух не переносит перемены и не станет мириться с «походными условиями». Он не обращает внимание на безответственных и взбалмошных женщин, которые бесконечно куда-то спешат, хотят невозможного, бездумно расходуя силы, энергию и деньги. Такой мужчина предпочитает держать дистанцию с Водолеями, Стрельцами и Близнецами.
Мужчина-Близнецы
Близнеца легко оттолкнуть равнодушием и замкнутостью. Обычно самые серьезные отношения Близнеца начинаются с юмора, неформального общения, ненавязчивого флирта. Если женщина не способна поддержать беседу, какой толк ее добиваться? Жажда жизни, легкость, оптимизм, азарт — вот что ценит и ищет Близнец в своей спутнице. Слишком чопорные дамы, которые живут по шаблону, придерживаясь правил, заставят его заскучать. Интерес такого мужчины быстро исчезнет, если он начнет отношения с Девой, Тельцом, Скорпионом, Козерогом или Рыбами.
Мужчина-Рак
Рака разочаровывает грубость, равнодушие, драматизм и чрезмерная сдержанность. Он не станет даже начинать отношения с девушкой, от которой повеет холодностью или, наоборот, повышенной эмоциональностью. Мужчина-Рак избегает и слишком целеустремленных женщин, у которых на первом месте карьера, а не семья. По этой причине Раку не построить счастливые отношения с эгоистичной и очень властной женщиной-Овном.
Мужчина-Лев
Огненный Лев хочет видеть рядом с собой обворожительную и шикарную спутницу. Он не замечает тех, кто не следит за собой, ведет себя грубо и не знает, что такое косметика. Льву нужна эффектная женщина, которая станет для него «украшением» и поможет реализовать лидерские качества. Он очень быстро забудет о девушке, которая не заставит его почувствовать себя королем. К таким женщинам относятся Раки, Козероги и Девы.
Мужчина-Дева
Мужчина-Дева очень разборчив в выборе партнерши, и завладеть его сердцем непросто. Он обожает порядок в любом виде, поэтому его больше привлечет серьезная и семейная женщина, чем эффектная красотка. Практичность, комфорт и стабильность — главные рычаги давления, которые помогут удержать мужчину-Деву. Овнам, Стрельцам и Водолеям лучше и не пытаться покорить этого мужчину: он не сможет ни укротить их, ни смириться с их неконтролируемой энергией.
Мужчина-Весы
Спокойный мужчина-Весы стремится не связываться с женщинами, способными разрушить его внутреннюю гармонию. Эстет ищет безупречную даму, которая умеет поддерживать свою красоту. Он никогда не свяжет свою жизнь с пессимистичной и бесконечно страдающей женщиной. У его спутницы всегда должно быть отличное настроение, она не должна требовать, выяснять отношения и провоцировать конфликты. Мужчина-Весы не сможет долго выносить представительниц Скорпиона и Рыб.
Мужчина-Скорпион
Скорпион обожает острые ощущения. Если девушка очень быстро идет на контакт, его интерес растворяется. Ему нужна непростая спутница, готовая к риску, переменам, бурным скандалам и точно таким же бурным примирениям. Девы, Козероги, Весы, Близнецы быстро наскучат Скорпиону, и он пойдет навстречу новым, более сильным впечатлениям.
Мужчина-Стрелец
Яркий идеалист Стрелец ищет идеальную спутницу. В поведении, внешности и характере женщины должна быть загадка, чтобы он обратил на нее свое внимание. Скромные и обычные девушки не понравятся Стрельцу. Его спутница должна быть самой лучшей, самой красивой, самой харизматичной, самой мудрой, самой очаровательной и в чем-то непременно уникальной. Женщины данных Знаков никогда не пользовались популярностью у мужчины-Стрельца: Телец, Дева, Козерог.
Мужчина-Козерог
Козерог — самый верный, строгий и справедливый мужчина. Именно поэтому он ищет женщину, которая сможет подарить ему стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Легкомысленные и несерьезные женщины не понравятся ему. Козерог всегда сторонится непредсказуемых представительниц зодиакального круга, от которых не знаешь чего ожидать. К ним относятся: Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей.
Мужчина-Водолей
Свободолюбивый Водолей хочет быть с той, которая не станет лезть в душу, бесконечно требовать внимания и бесцеремонно нарушать его личные границы. Водолей никогда не будет принадлежать женщине без остатка. Ему чужды требовательность и ограничение свободы. Если избранница будет постоянно звонить ему, интересоваться подробностями его жизни, контролировать, то Водолей сбежит от нее. Такой мужчина никогда не сможет ужиться под одной крышей с женщиной-Раком, женщиной-Девой или женщиной-Рыбами.
Мужчина-Рыбы
Мужчина-Рыбы ищет в женщине поддержку, нежность, романтику и любовь, поэтому ему не подойдет холодная, равнодушная и беспринципная дама. Эгоисток, карьеристок, феминисток он старается не подпускать к себе: он чувствует себя некомфортно в их обществе. Поэтому Овны, Львицы, Водолеи и Козероги такому романтичному мужчине не подойдут.
Не стоит забывать, что каждая история любви уникальна. Есть пары, которые счастливы вопреки астрологии. Бывает и так, что влюбленные, которые по всем гороскопам имеют высокую любовную совместимость, не могут ужиться вместе. В любви нет однозначного ответа — важно лишь любить партнера, отбросив все предрассудки прочь.