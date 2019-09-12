Нежатся на пляже в одинаковых нарядах: Пелагея поделилась трогательными фотографиями с дочерью

Беременность Пелагея тоже рассекретила едва ли не накануне родов. На свой день рождения, 14 июля 2016 года, она появилась на торжественном мероприятии в объемном наряде, но даже сквозь него был виден округлившийся живот звезды. Но официального подтверждения поклонники так и не дождались — звезда хранила молчание.

Супруг артистки, Иван Телегин, оказался более болтлив. Это он первым сообщил и пол их ребенка, и имя. А потом — выложил и первое фото. Правда, лица малышки было не разглядеть.

И только в начале этого года звезда показала снимок, на котором они позируют вместе с дочерью. Таисия оказалась копией своего звездного папы — от мамы ей досталась лишь широкая улыбка.

Сегодня в своем блоге Пелагея опубликовала серию снимков, на которых они с двухлетней дочерью позируют на фоне моря. Певица накануне фестиваля со своим участием прилетела в Сочи, чтобы подготовиться к выступлению, и заодно решила подзагореть.

«Пелагея "подарила" себе свою копию. Дочка — это комплимент от Бога!!!!! Такая сладкая булочка!!!»; «Пелагея, мы вас обожаем, но блондинка на фото вас забивает. Она просто михрютка, конфетка и сладуся»; «Какая счастливая моя любимая Пелагея!!!!! Желаю всей вашей семье здоровья и счастья!!! Маленькая Таисия просто ангелочек!!!!» — разразились комплиментами поклонники Пелагеи.

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