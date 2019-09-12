Смело! Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов

О таком смелом поступке Джей Ло рассказал сам 44-летний жених. Как рассказал Алекс в эфире американского радио-шоу "US", будущие супруги уже полностью определились со списком гостей. Более того, счастливый день с молодоженами разделят не только бывшие возлюбленные певицы, но и экс-девушки самого Родригеса.