Смело! Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов

Американская певица Дженнифер Лопес на предстоящую свадьбу с Алексом Родригесом пригласила всех своих бывших возлюбленных, пишет Сегодня.
О таком смелом поступке Джей Ло рассказал сам 44-летний жених. Как рассказал Алекс в эфире американского радио-шоу "US", будущие супруги уже полностью определились со списком гостей. Более того, счастливый день с молодоженами разделят не только бывшие возлюбленные певицы, но и экс-девушки самого Родригеса.
Отмечу, что бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше, тем лучше,
– рассказал жених 50-летней Джей Ло.
Добавим, что Алекс сделал Дженнифер Лопес предложение во время отдыха на Багамских островах. Он вручил певице обручальное кольцо с бриллиантом в 20 карат. По предварительным данным, свадебная церемония обойдется звездной паре в 15 миллионов долларов.