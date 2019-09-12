Аджапсандали: рецепт с баклажанами и картофелем

Аджапсандали: рецепт на сковороде

Все овощи должны быть доведены до полной готовности, еще во время предварительной обжарки. И степень прожарки всех овощей должна быть одинаковая.

Обязательно нужно обжарить перец до мягкости: если он останется хрустящим и упругим, то не будет вписываться в общую мягкую и нежную консистенцию блюда. Также это касается баклажанов – они должны быть полностью приготовлены.