Аджапсандали: рецепт с баклажанами и картофелем

Аджапсандали – вкуснейшее блюдо грузинской кухни. Оно готовится из овощей с добавлением пряностей, пишет Сегодня.
Существует множество рецептов аджапсандали. Предлагаем вам самый простой и быстрый вариант.
Аджапсандали: рецепт на сковороде
Время приготовления:
1.5 часа
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Репчатый лук – 2 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Растительное масло
- Кинза, петрушка, базилик – по вкусу
- Чеснок – 3 зубчика
- Красный перец
- Кориандр
- Соль
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в течение 20 минут.
- На помидорах сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте кубиком все овощи.
- Измельчите зелень. Пропустите чеснок через пресс.
- Обжарьте на сковороде картофель и баклажаны. Добавьте соль, перец. Выложите их в кастрюлю. Сверху посыпьте зеленью и чесноком.
- В сковороде обжарьте лук. Затем добавьте морковь и перец.
- Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.
- Затем выложите все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут.
- Перед подачей обильно украсьте свежей зеленью.
Секреты приготовления аджапсандали
Все овощи должны быть доведены до полной готовности, еще во время предварительной обжарки. И степень прожарки всех овощей должна быть одинаковая.
Обязательно нужно обжарить перец до мягкости: если он останется хрустящим и упругим, то не будет вписываться в общую мягкую и нежную консистенцию блюда. Также это касается баклажанов – они должны быть полностью приготовлены.