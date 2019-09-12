Чт, 12.09.2019
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Аджапсандали: рецепт с баклажанами и картофелем

Аджапсандали

ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

Аджапсандали – вкуснейшее блюдо грузинской кухни. Оно готовится из овощей с добавлением пряностей, пишет Сегодня.

Существует множество рецептов аджапсандали. Предлагаем вам самый простой и быстрый вариант.

Аджапсандали: рецепт на сковороде

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Растительное масло
  • Кинза, петрушка, базилик – по вкусу
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Красный перец
  • Кориандр
  • Соль

Способ приготовления:

  • Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в течение 20 минут.
  • На помидорах сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите кожицу.  Нарежьте кубиком все овощи. 
  • Измельчите зелень. Пропустите чеснок через пресс. 
  • Обжарьте на сковороде картофель и баклажаны. Добавьте соль, перец.  Выложите их в кастрюлю. Сверху посыпьте зеленью и чесноком. 
  • В сковороде обжарьте лук. Затем добавьте морковь и перец.
  • Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.
  • Затем выложите все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут.
  • Перед подачей обильно украсьте свежей зеленью.

Секреты приготовления аджапсандали

Все овощи должны быть доведены до полной готовности, еще во время предварительной обжарки. И степень прожарки всех овощей должна быть одинаковая.

Обязательно нужно обжарить перец до мягкости: если он останется хрустящим и упругим, то не будет вписываться в общую мягкую и нежную консистенцию блюда. Также это касается баклажанов – они должны быть полностью приготовлены.

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