В Британии мать до смерти закормила сына с ожирением

В английском городе Манчестер мать до смерти закормила ребёнка, страдающего ожирением, сообщает таблоид The Sun.

13-летний мальчик с раннего детства имел проблемы с лишним весом. В три года он весил более 30 килограммов. Позднее школьные врачи и учителя в один голос били тревогу и настаивали, чтобы ребёнок больше двигался.

Мать возмутилась, что школа вмешивается в воспитание её сына. Она продолжала довозить его до учёбы на машине, при этом якобы называя его толстым и обвиняя в лени. По совету учителя физкультуры мальчик сидел на специальной диете, занимался спортом и посещал курсы по повышению уверенности в себе втайне от матери.

Согласно судебному расследованию, лишь в первой половине дня ребёнок употреблял две тысячи калорий. В декабре 2014 года мальчик оказался в больнице из-за проблем с кожей головы и боли в суставах. На следующий приём он не пришёл.

Из-за ожирения у мальчика развилась кардиомиопатия — поражение сердца, которое приводит к ослаблению его функций. Поскольку у него был избыточный вес, медики не могли пересадить ему здоровый орган. За несколько недель до смерти ребёнка его мать продолжала его подкармливать.