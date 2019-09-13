Саша с бутылкой и Толя-драчун. Мужские имена, не подходящие для брака

Александр — суровая натура, любитель выпить

Носители этого имени не только завоеватели. Под воздействием горячительного они склонны к насилию.

Анатолий — ревность и рукоприкладство

Они склонны к патологической ревности. Зачастую не важно, дали вы к этому повод или нет. Бурное воображение достроит картинку.

Анатолий из-за ревности может даже убить жену,

— говорит специалист по именам Борис Хигир.

Эксперт отмечает также, что с пьяным Анатолием лучше не спорить. Нужно накормить его и уложить спать. Идеальный вариант — не связывать свою судьбу с таким человеком, если есть хоть малейшие проявления симптомов Отелло.

Роман — жестокость и сексуальные отклонения

Мужчина с таким именем любвеобилен, склонен к изменам, ревнив.

Романы также отличаются жёсткостью. А иногда и сексуальными девиациями,

— отмечает Борис Хигир.

Однако у Романа есть обратная сторона — трудолюбие. И если он работает над развитием своих положительных качеств, весь негатив уходит.

Виктор — непостоянство и многожёнство

Носитель этого имени победитель по природе. Только вот часто всё своё внимание Викторы переводят в романтическую сферу.

Связанный узами брака, Виктор начинает тосковать по новым победам, что неизбежно разрушает брак. Некоторые мужчины, пытаясь выйти из замкнутого круга, не заводят семью. Но тогда приходит другая напасть.

Обычно обладатели этого имени очень добры, но, живя в одиночестве, впадают в разные зависимости, в частности алкогольную,

— отмечает Борис Хигир.

Артур — вспыльчивость и упрямство

Будто древний король, герой средневекового эпоса, носитель этого имени горделив и не склонен к компромиссам.

Один из его аргументов — удар кулаком по столу. Артур редко идёт на уступки, если только ему не встретится женщина с железным характером.

Эксперты отмечают, что у Артуров, Анатолиев, Романов и Викторов, рождённых в феврале и ноябре, есть общая черта — эксцентричность и невротичность.

У них очень неустойчивая психика и нервная система в целом. Поэтому ещё до того, как они вступают в брак, они сто раз ссорятся, мирятся и снова ссорятся со своей будущей женой,

— поясняет специалист по именам Борис Хигир.

Двуликий Борис

Самое противоречивое мужское имя. Одни Борисы добрые и незлопамятные, другие — полная их противоположность.

Одно можно сказать точно: если Борис женился, он будет всеми силами стараться сохранить брак, без которого он чувствует себя беспомощным. Единственное, что может пустить семейную лодку на дно, — пьянство, к которому склонны некоторые Борисы. Также большую роль играет отчество.

Борисы Николаевичи, Анатольевичи, Игоревичи или Олеговичи, по мнению Бориса Хигира, менее расположены к семейному счастью, чем Борисы Юрьевичи.

Специалисты отмечают, что Михаил и Сергей — наиболее благоприятные для семейного счастья имена.

Важно также учитывать другие факторы при выборе партнёра.

Чтобы определить совместимость имён для брака, нужно смотреть по каждой отдельной паре. Влияют не только имена, но и ряд других факторов: даты рождения, отчества и прочее,

— отмечает биоэнергетик Юрий Грабарь.

Специалисты также рекомендуют не ориентироваться слепо на имена и отчества, понимать, что человека невозможно объяснить исходя только из одного фактора. Ведь зачастую, сваливая вину на имя или что-то другое, мы просто уходим от ответственности за свою судьбу и за свой выбор.

Человек таким образом как будто убеждает самого себя: "Я (или он) не виноват, что ленивый, алкоголик или прячусь за юбку мамы, а просто имя такое, что оказывает негативное влияние на судьбу и брак",

— объясняет клинический психолог Ирина Коржаева.