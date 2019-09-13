Пт, 13.09.2019

Анна Седокова рассказала о проблемах после третьих родов

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Анна Седокова призналась поклонникам, что после рождения третьего ребёнка начала замечать у себя проблемы с памятью. Певица рассказала, как борется с неожиданным недугом, пишут Аргументы.

«Есть проблема! Я ничего не помню, после третьего ребенка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. У меня на каждом концерте новые слова песен. Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые», - написала Анна в соцсети.

Седокова рассказала, что решила ежедневно учить стихи, а также пить специальные лекарства, чтобы улучшить память. Поклонницы поддержали певицу, а некоторые девушки признались, что замечали у себя схожие проблемы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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