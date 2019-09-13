Лобода вернула моду на леопард с помощью всего одного фото в тесном купальнике

Недавно Светлана Лобода снова обрадовала подписчиков в Instagram новыми снимками в купальнике, которые обычно ждут с чуть большим нетерпением, чем остальные посты певицы. На двух фото звезда предстала в купальнике с леопардовым принтом и рюшами. Натуральный образ Светланы дополнили распущенные волосы и чистое лицо без макияжа.

Хоть певица и не указала бренд купальника, стало ясно, что он соответствует последним веяниям моды: леопард, топ без бретелей и плавки с высокой талией. Именно они и вызвали вопросы у поклонников.

Как мне не нравятся эти модные нынче бабушкины трусы,

Фигурка супер, а бабушкины панталоны — это зря...

Откуда пошла эта мода на бабушкины трусы. То супермини, то вот так,

- написали подписчики.

Но, несмотря на недовольство некоторых, большая часть поклонников всё же принялась за старое: забрасывать певицу вопросами, как добиться такой фигуры. Но ответ всегда тот же самый: Светлана никогда не скрывала, что правильно питается и занимается фитнесом и йогой. Некоторые упражнения она даже выкладывала в "Инстаграм" для демонстрации.