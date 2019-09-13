Еще несколько месяцев назад западные СМИ активно распространяли информацию о разводе популярной британской певицы Адель с ее супругом Саймоном Конекки. Певица даже заметно похудела и купила роскошный дом за 10 миллионов долларов. Но только сейчас стало известно, что 31-летняя певица официально подала документы на развод, пишет Сегодня.
Поклонники Адель до последнего надеялись, что певица помирится с супругом, но этого не произошло. Как сообщает издание People британская исполнительница все же приняла окончательное и бесповоротное решение покончить со своим прошлым. Отношения с 45-летним супругом у Адель продлились восемь лет, из которых 3 ujlf пара состояла в браке.
У Адель и Саймона растет общий шестилетний сын Анджело. Для знаменитости этот брак был первым, а вот ее экс-супруг с 2004 по 2008 год был женат на стилисте Клэри Фишер.