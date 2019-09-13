Поклонники Адель до последнего надеялись, что певица помирится с супругом, но этого не произошло. Как сообщает издание People британская исполнительница все же приняла окончательное и бесповоротное решение покончить со своим прошлым. Отношения с 45-летним супругом у Адель продлились восемь лет, из которых 3 ujlf пара состояла в браке.