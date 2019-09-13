Пять имен, которые разрушают женскую энергетику

Имя во многом определяет жизнь и судьбу человека. Энергетика имени зависит от смысла, происхождения, звучания и популярности. После долгих исследований и анализа была установлена закономерность: существуют опасные несчастливые имена, которые способны принести много проблем. Имена, которые участвовали в исследовании, распространены повсеместно. Именологи не стали затрагивать редкие имена, ведь это могло сильно подпортить объективность статистических данных.

1. Вера

Вера означает «верная», происходит от старославянского. Также это имя расшифровывается как «доверяющаяся», «служащая Богу», «вселяющая веру». Вера беззаботно относится к своей жизни, она верит в себя и свои силы, не анализируя свои возможности и таланты. Целеустремленность и деловитость преобладают в ней над эмоциональным и сентиментальным началом, что делает ее скорее мужественной, чем женственной и кроткой.

Конечно, большой внутренний потенциал и твердость характера позволяют Вере преодолевать непреодолимые для других препятствия, но вот только после всех перипетий она чувствует себя измотанной и несчастной. Интерес к жизни у обладательниц этого имени может угаснуть слишком рано, в то время как твердый характер не позволит найти поддержку в мужчине. А судьба, будто бы пытаясь оправдать это имя, преподносит Вере новые испытания и трудности. Она их преодолеет, вот только сил радоваться, увы, не останется.

2. Ирина

Ирина — обладательница трудного характера, поэтому непростые отношения с окружающими ей обеспечены. Она очень несговорчива, упряма и категорична, ей тяжело шагать по жизни вместе с кем-то. В этом имени превалирует мужское начало, из-за чего многие представители сильного пола просто-напросто меркнут в тени Ирины.

Имя входит в топ самых несчастливых имен, потому что найти свое счастье Ирине сложно. Разумеется, это не говорит о том, что на других фронтах ей не везет, но любовь — это основа счастья. Исправить положение трудно, поскольку энергетика Ирины дисгармонирует с любыми мужскими именами.

3. Надежда

Надежда — славянское имя с греческими корнями, олицетворяет добродетель, распространенную в христианстве. Казалось бы, на жизненном пути обладательница такого имени никогда не потеряет надежду на лучшее и всегда будет находиться под покровом Господа. Однако судьба девушки с таким именем очень тяжелая. Жизненный путь Надежды тернист и труден, несмотря на то, что у нее крепкий внутренний стержень.

Прежде чем Надежда достигнет успеха, ей придется преодолеть боль, потери. Чаще всего Надеждам приходится страдать от предательства. Эти гордые и властные женщины почему-то часто остаются одинокими.

4. Александра

Этим универсальным именем, образованным от мужского, уже давно называют многих девочек. И если для мужчины это имя считается удачным, то для женщины именологи советуют выбрать что-то другое. По мнению экспертов dailyhoro.ru, Александра — имя с сильной мужской энергетикой, которое наделяет женщину мужскими чертами характера.

Назвав девочку Сашенькой, родители обрекают ее на лишние заботы. С детства Александра решает неразрешимые вопросы, преодолевает непреодолимые препятствия. Она вечно будет о ком-то заботиться, не получая отдачи.

5. Людмила

Имя Людмила неудачно сочетается со многими мужскими именами. Считается, что обладательница такого имени обречена на долгие поиски спутника жизни. И в других сферах Людмила бесконечно борется за какие-то возможности, прогрызает путь к счастью, во многом отказывает себе.