Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Следуя советам астрологов, представительницы прекрасной половины человечества смогут заручиться поддержкой небесных светил на всю неделю. Чтобы повысить свои шансы на успех и достичь заветных целей быстрее, можно воспользоваться специальными техниками исполнения желаний.

Женщина-Овен

Женская энергия Овнов будет на высоте все семь дней. Этих дам ждет удача практически во всех делах. Главное — не терять контроль над ситуацией и иметь запасной план на всякий случай. Неделя хороша для поиска новых подруг, для знакомств с мужчинами. В любовных делах стоит больше полагаться на интуицию, а вот в вопросах, касающихся работы и денег, лучше не забывать про осторожность. Это поможет привлечь удачу и сохранить везение. Перед решительными шагами лучше прощупывать почву.

Женщина-Телец

Самое важное для женщин этого знака Зодиака — эмоциональное здоровье и сильная энергетика. Следование десяти главным правилам поможет укрепить биополе. Аура Тельцов значительно усилится Луной в их Знаке 18 и 19 сентября. В эти дни можно проявлять максимальную активность в любви и работе, а также заниматься покупками. Астрологи советуют в среду и четверг сменить обстановку, отдохнуть, развеяться, заняться чем-то приятным.

Женщина-Близнецы

На этой неделе представительницам прекрасного пола, рожденным под знаком Близнецов, удастся воплотить в жизнь свои самые важные мечты. Сила мысли им в этом поможет. Уже с понедельника стоит настроиться на успех, набравшись смелости и оптимизма на всю неделю. Полезным будет общение с приятными людьми, новые знакомства. Многим свободным Близнецам удастся познакомиться с мужчиной, произвести приятное первое впечатление за счет повышенной харизмы и обаяния.

Женщина-Рак

Ракам в период с 16 по 22 число лучше поставить свои дела в приоритет. Пришло время побыть немного эгоистками. Неделя идеальна для духовных практик и поисков. Можно сделать женский обряд на любовь и достаток в семье. Одиноким Ракам повезет повстречать или даже познакомиться с приятным представителем противоположного пола. Также этим дамам повезет при поиске новой работы и решении сложных задач. На выходных полезным станет активный отдых и путешествия.

Женщина-Лев

Астрологи отмечают повышение негативного фона планет на этой неделе. Это значит, что женщины этого знака будут больше уставать. Стоит подумать о том, как быстро восстановить энергию и силы. Львицам необходимо больше отдыхать, правильно расставлять приоритеты в течение этих семи непростых дней. Главной сферой станет семья и любовь. Это не значит, что работа подождет, но свободное время лучше полностью посвятить семье и домашним делам, отдыху с близкими.

Женщина-Дева