Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Гороскоп — сборник полезных советов для представительниц каждого знака Зодиака. Рекомендации астрологов помогут вам спланировать дела, а также добиться успеха в любви и работе.
Следуя советам астрологов, представительницы прекрасной половины человечества смогут заручиться поддержкой небесных светил на всю неделю. Чтобы повысить свои шансы на успех и достичь заветных целей быстрее, можно воспользоваться специальными техниками исполнения желаний.
Женщина-Овен
Женская энергия Овнов будет на высоте все семь дней. Этих дам ждет удача практически во всех делах. Главное — не терять контроль над ситуацией и иметь запасной план на всякий случай. Неделя хороша для поиска новых подруг, для знакомств с мужчинами. В любовных делах стоит больше полагаться на интуицию, а вот в вопросах, касающихся работы и денег, лучше не забывать про осторожность. Это поможет привлечь удачу и сохранить везение. Перед решительными шагами лучше прощупывать почву.
Женщина-Телец
Самое важное для женщин этого знака Зодиака — эмоциональное здоровье и сильная энергетика. Следование десяти главным правилам поможет укрепить биополе. Аура Тельцов значительно усилится Луной в их Знаке 18 и 19 сентября. В эти дни можно проявлять максимальную активность в любви и работе, а также заниматься покупками. Астрологи советуют в среду и четверг сменить обстановку, отдохнуть, развеяться, заняться чем-то приятным.
На этой неделе представительницам прекрасного пола, рожденным под знаком Близнецов, удастся воплотить в жизнь свои самые важные мечты. Сила мысли им в этом поможет. Уже с понедельника стоит настроиться на успех, набравшись смелости и оптимизма на всю неделю. Полезным будет общение с приятными людьми, новые знакомства. Многим свободным Близнецам удастся познакомиться с мужчиной, произвести приятное первое впечатление за счет повышенной харизмы и обаяния.
Женщина-Рак
Ракам в период с 16 по 22 число лучше поставить свои дела в приоритет. Пришло время побыть немного эгоистками. Неделя идеальна для духовных практик и поисков. Можно сделать женский обряд на любовь и достаток в семье. Одиноким Ракам повезет повстречать или даже познакомиться с приятным представителем противоположного пола. Также этим дамам повезет при поиске новой работы и решении сложных задач. На выходных полезным станет активный отдых и путешествия.
Женщина-Лев
Астрологи отмечают повышение негативного фона планет на этой неделе. Это значит, что женщины этого знака будут больше уставать. Стоит подумать о том, как быстро восстановить энергию и силы. Львицам необходимо больше отдыхать, правильно расставлять приоритеты в течение этих семи непростых дней. Главной сферой станет семья и любовь. Это не значит, что работа подождет, но свободное время лучше полностью посвятить семье и домашним делам, отдыху с близкими.
Женщины этого знака станут более чувствительными, потому что звезды и планеты усилят их эмпатию. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это может быть опасным. Хорошее настроение Дев окажется под ударом из-за вороха дурных мыслей. Излишняя чувствительность может сбить их с истинного пути, навредив мотивации. Традиционно считается, что Девы обладают очень сильным характером, но в начале недели лучше позволить себе побыть слабыми и беззащитными, не перегружать себя обязанностями и работой.
Женщина-Весы
У прекрасных Весов возможны некоторые неурядицы в отношениях с близкими в начале недели. Справиться с ними можно посредством заговоров от ссор и скандалов в семье. Порой нет ничего важнее спокойствия и размеренности в личной жизни. В понедельник и вторник желательно решать все неурядицы посредством компромиссов, потому что в обратном случае может наступить полоса неудач. Во многих вопросах нужно проявить сдержанность и терпение.
Женщина-Скорпион
Женская энергия Скорпионов станет очень сильной уже в первые дни недели. Это поможет им преуспеть в делах и в работе. Женские заговоры на привлекательность помогут также стать успешнее в любовных делах. Всем семейным Скорпионам и дамам, которые находятся в отношениях, желательно провести с любимым человеком больше времени. Река жизни повернет в новое русло, подарив Скорпионам новые эмоции и счастье. Возможно повышение творческого потенциала.
Женщина-Стрелец
На буднях планеты будут не самыми позитивными и созидательными, поэтому Стрельцам придется бороться с беспокойством и плохим настроением. В этом им помогут пять полезных техник. Также можно устроить себе внеплановый отпуск, расслабиться в приятной компании. На выходных наступит время романтики и поиска любви. Можно ходить на свидания, переводить отношения на новый уровень, планируя свадьбу, совместные поездки и дела.
Женщина-Козерог
Чтобы стать счастливее, иногда нужно не приобрести что-то, а отказаться от чего-то. В случае с Водолеями речь может идти о семи вещах. Астрологи советуют избавиться от них как можно скорее, потому что они могут ухудшать энергетику. Что касается любовной сферы жизни, то Водолеям необходимо чаще идти на контакт, быть более открытыми для знакомств. На работе тоже лучше не отсиживаться в зоне комфорта.
Женщина-Рыбы
Эта неделя благоприятна для домашних дел, ремонта, переезда. Можно купить новую мебель, аксессуары, а на выходных сделать генеральную уборку. Астрологи советуют Рыбам укрепить свою энергетику, чтобы защититься от воздействия манипуляторов и неприятных людей с отрицательной аурой. Эксперты рекомендуют не давать окружающим пустых обещаний: это может привести к регрессу в бизнесе и финансовых делах, а также к проблемам в отношениях с любимым мужчиной.