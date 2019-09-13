Попробуй сделать: самое простое и быстрое печенье

Количество порций: 8
Время подготовки: пять минут
Время приготовления: 15 минут
Общее время приготовления: примерно 20 минут
Ингредиенты
|Сливочное масло
|150 Граммов
|Яйца
|3 Штуки
|Сахар
|3/4 Стакана
|Лимон (сок и цедра)
|1/2 Штуки
|Мука
|1.5 Стакана
Способ приготовления
Взбить яйца. Растереть добела масло с сахаром. Натереть цедру лимона.
В масло добавить взбитые яйца, сок и цедру лимона, муку. Хорошо перемешать.
Противень застелить бумагой и смазать маслом. Разогреть духовку до 180 градусов.
Равномерно выложить тесто на противень, покрытый смазанной маслом бумагой для выпечки. Слой теста должен быть 0,5 см.
Выпекать в разогретой духовке до полуготовности - семь минут.
Разрезать полуготовое тесто на прямоугольные кусочки и допечь печенье еще семь-десять минут.