Попробуй сделать: самое простое и быстрое печенье

Взбить яйца. Растереть добела масло с сахаром. Натереть цедру лимона.

В масло добавить взбитые яйца, сок и цедру лимона, муку. Хорошо перемешать.

Противень застелить бумагой и смазать маслом. Разогреть духовку до 180 градусов.

Равномерно выложить тесто на противень, покрытый смазанной маслом бумагой для выпечки. Слой теста должен быть 0,5 см.

Выпекать в разогретой духовке до полуготовности - семь минут.

Разрезать полуготовое тесто на прямоугольные кусочки и допечь печенье еще семь-десять минут.