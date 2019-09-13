Пт, 13.09.2019
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  • Попробуй сделать: самое простое и быстрое печенье

Попробуй сделать: самое простое и быстрое печенье

Печенье. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Вкусное пирожное на скорую руку готово. Приятного аппетита желает журнал «Домашний Очаг».

Количество порций: 8

Время подготовки: пять минут

Время приготовления: 15 минут

Общее время приготовления: примерно 20 минут

Ингредиенты
Сливочное масло150 Граммов
Яйца3 Штуки
Сахар3/4 Стакана
Лимон (сок и цедра)1/2 Штуки
Мука1.5 Стакана
 
Способ приготовления

Взбить яйца. Растереть добела масло с сахаром. Натереть цедру лимона.

В масло добавить взбитые яйца, сок и цедру лимона, муку. Хорошо перемешать.

Противень застелить бумагой и смазать маслом. Разогреть духовку до 180 градусов.

Равномерно выложить тесто на противень, покрытый смазанной маслом бумагой для выпечки. Слой теста должен быть 0,5 см.

Выпекать в разогретой духовке до полуготовности - семь минут.

Разрезать полуготовое тесто на прямоугольные кусочки и допечь печенье еще семь-десять минут.

 

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