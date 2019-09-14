Пожалуйста, не прикасайтесь осенью к чужим детям!

Публикуем обращение Эшли:

Если говорить о детях, осень останется волшебным сезоном для меня, потому что именно тогда я стала мамой. С октября по декабрь я радостно возилась с новорожденным. Однажды утром в середине декабря она проснулась с кашлем - не постоянным кашлем, а тем, который появлялся каждые 60 минут или около того. Иногда это был одно покашливание, иногда два или три.

На протяжении дня кашель появлялся все чаще. Каждый раз, когда я слышала этот кашель, волна тревоги охватывала меня.

Я знала, что что-то не так в самых глубоких частях моего сердца.

Короче говоря, наш двухмесячный ребенок был помещен в больницу с респираторно-синцитиальным вирусом и острой дыхательной недостаточностью в канун Рождества всех дней. Она была переведена в реанимацию около 3 часов утра следующего дня.

Мой муж и я были вне себя, когда мы наблюдали, как медицинская команда возится вокруг нашего младенца. Она была так больна. Когда все немного успокоилось, я спросила, будет ли она в порядке. Никто не ответил мне.

RSV вызывает легкую простуду у большинства людей, но не у младенцев и детей младшего возраста. Маленькие страдают от воспаленных дыхательных путей и не могут избавиться от слизи, которая идет с вирусом. Мой муж и я могли только наблюдать за криками нашего ребенка, поскольку медсестры отсасывали слизь каждый час.

Я хотел, чтобы они могли помочь мне высморкаться, потому что я тоже подхватила вирус. Как и мой муж и моя мама. Мы все согласились с тем, что это было самым тяжелым заболеванием, которым мы заразились за долгое время. RSV также может привести к бактериальной инфекции - и в случае нашего ребенка не раз упоминалось слово «сепсис». Это было ужасно.

Мы приняли все меры, чтобы сохранить здоровье нашего новорожденного. Как могло случится так, что она заболела? Мы никогда не узнаем, как она заразилась вирусом, но поддержание здоровья детей начинается с поддержания их рук в чистоте.

Мантра в это время года хорошо известна: «Пожалуйста, не трогайте детей».

Я знаю, что незнакомцы не хотят ничего плохого, когда они подходят ко мне и моему ребенку, улыбаются, а затем протягивают руки, чтобы потрогать ее маленькую ручку. Это не имеет значения. Я всегда буду сжиматься и задерживать дыхание. Я знаю, что я не одинока.