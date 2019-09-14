Полнолуние 14 сентября 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

В первом месяце осени Полнолуние наступит 14 сентября - в субботу. И, по всем прогнозам, день этот будет непростым.

Луна на пике энергетики и в сложном аспекте с Солнцем, и знак Зодиака Рыбы не уравновесит эти обстоятельства, а лишь добавит неопределенности, да и другие небесные тела сочетаются между собой весьма напряженно.

Но расстраиваться с самого утра не стоит - просто прислушайтесь к советам астрологов.

Что можно делать в Полнолуние в сентябре

Эксперты dailyhoro.ru предлагают начать с приятного: хотя Полнолуние 14 сентября пройдет не без рисков, унывать или опускать руки нельзя. Иначе мы сами перекрываем себе энергетические каналы, лишаясь шанса на успех. Не бывает полностью неудачных дней - бывают сложные, а значит - нужно учесть сложившуюся обстановку. Чем же заняться?

Отдыхать и заботиться о себе. День для этого весьма подходящий - в субботу многим проще уделить время своему здоровью и отдыху.

Можно заняться хобби, встретиться с приятными людьми, устроить себе день релакса или записаться наконец на давно необходимый прием к врачу.

Посвятить время творчеству и прекрасному. Если не хочется весь день придумывать себе досуг, можно помедитировать, заняться саморазвитием, расширить свои горизонты и познания в какой-то неожиданной области.

Заготавливать целебные растения. К примеру, рябину. А из собранных летом трав самое время заваривать чаи и отвары. Можно приобрести готовые сборы и устроить чаепитие для всей семьи.

Галерея: Жители Земли наблюдали редкое полнолуние

Заниматься привычными бытовыми вопросами. Это рядовые покупки, рутинные обязанности на работе или дома, маленькие приятные мелочи, дела выходного дня вроде стирки или уборки. Такие действия помогут не накопить задач на огромный список, а напротив - подсократят его на несколько пунктов.

Как избежать проблем 14 сентября: советы астрологов

Решив отдыхать весь день, нельзя впадать в крайности. Бездействие, бесконечное листание новостных лент или страниц в социальных сетях, переключение каналов - все это едва ли можно считать полноценным отдыхом. Лучше уж выспаться, если сил и правда недостает.

Досуг нужно сделать наполненным: если хочется полежать и посмотреть телевизор, пусть это будет хороший фильм, а не рекламные ролики.

Не рекомендуется усложнять отношения с близкими. Не стоит устраивать сцены ревности, размышлять над тем, не был ли брак ошибкой, кого из двух кандидатов в парни звать на свидание, кто был прав в недавней ссоре и так далее. Докопаться до истины не выйдет, а вот испортить отношения на ровном месте очень просто.

Не стоит лелеять вредные привычки. В такой день все негативное получит мощный закрепляющий импульс. Поэтому

не стоит, чуть что, тянуться за сигаретой, лишней булочкой или игровой приставкой: все хорошо в меру, без привыкания и зависимости.