Пошел десятый месяц: бывшая солистка «ВИА Гра» просит советов, как ускорить роды

Санта Димопулос призналась, что малыш никаких не появляется на свет.
Со дня на день Санта Димопулос должна во второй раз стать матерью. И пока поклонники с нетерпением ждут новостей о пополнении в семье артистки, сама Санта признается — она все еще беременна. Так, на днях знаменитость разместила в своем блоге очередное фото в положении, а в комментариях призналась — у нее пошла уже 41 неделя беременности.
Все еще беременна. Девочки, спасайте! 41-я неделя началась, а ребенок с каждым днем все больше и не думает выходить. Я, конечно, понимаю, что у меня в животе комфортно, но пора и честь знать! Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона! Еще и горло начало болеть сегодня. Мое утро начинается, как минимум, с 10-20 сообщений "ну что, родила?", "уже в роддоме?", "мне снилось, что ты родила. Скоро" и т.д. Ааааааа!
— пишет в своем блоге певца.
Также Санта обратилась к поклонникам с советам — как ускорить процесс родов.
Посоветуйте, что там делать нужно, чтобы ускорить процесс! Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом. Слышала еще такое: заниматься сексом (не помогает), мыть полы (не хочу), много ходить (не могу), понервничать (не получается). Вчера была у своего врача и он говорит, что если в эту неделю не пойдет – будем вызывать роды. Я бы не хотела этого,
— призналась беременная артистка.