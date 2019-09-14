Пошел десятый месяц: бывшая солистка «ВИА Гра» просит советов, как ускорить роды

Все еще беременна. Девочки, спасайте! 41-я неделя началась, а ребенок с каждым днем все больше и не думает выходить. Я, конечно, понимаю, что у меня в животе комфортно, но пора и честь знать! Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона! Еще и горло начало болеть сегодня. Мое утро начинается, как минимум, с 10-20 сообщений "ну что, родила?", "уже в роддоме?", "мне снилось, что ты родила. Скоро" и т.д. Ааааааа!