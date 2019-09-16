ТОП-5 знаков Зодиака, которым легко решиться на развод

Женщины — удивительные, обонятельные, красивые! Они создают уют, сохраняют семью, благодаря своей мудрости, и превращают жизнь всех окружающих в счастливую цепочку часов, минут и секунд. Но есть среди них и те, кто готов порой на крайние меры.

5 место. Рыбы

Представительницы этого знака Зодиака выбирают в мужья надежных мужчин, умеющих брать за все происходящее ответственность! Для женщин-Рыб на первом месте комфорт и рациональность. Такая жена — надежная опора, друг, соратник, плечо. Но если вы в ее глазах день ото дня теряете свой авторитет — дело принимает другой оборот. Для вас может стать неприятным сюрпризом, что она решила прекратить брак. Ее решение будет единоличным и бесповоротным. Ни один, даже самый трогательный разговор, не переубедит ее в правильности принятого решения. Поэтому, берегите этот брак, не доводите до крайностей.

4 место. Телец

Тельцы (особенно женщины) очень преданные по натуре люди. В браке они максимально выкладываются во всем. Если не умеют готовить, то научатся. Если не любила футбол, полюбит ради своего избранника. Тельцы готовы простить даже измену. Терпение представительниц этого знака Зодиака не имеет границ. Так в чем подвох? Если женщина-Телец перестала чувствовать себя любимой, то не будет бороться за этот союз. Она не сделает ничего плохого за спиной, как раз наоборот: она будет пытаться поговорить, обсудить, достучаться до своего мужчины. Но если в суете вы не сумеете вовремя услышать ее, полагаясь на то, что все само собой рассосется, вы проиграли и потеряли ее. Единственное, что останется у вас — это хороший друг в будущем. Тельцы прощают, но обратной дороги не будет.

3 место. Скорпион

Женщина-Скорпион — лидер. Она знает, чего хочет. Ей очень важно, как говорят, смотреть со своим спутником в одну сторону. В приоритете у скорпионов взаимопонимание. Ей важно быть уверенной, что ее знают, понимают и пойдут за ней. До тех пор, пока она чувствует это в вас, то она всецело ваша вторая половинка (в прямом смысле этого слова), но стоит вам отвернуться от нее, предать, в чем-то подвести, и реакция будет молниеносной. Увы, не в вашу пользу. Прощать Скорпионы не любят. Любые попытки оправдаться не увенчаются успехом. Огромного труда вам будет стоить вернуть ее доверие. Лучше всегда быть честными и откровенными с вашими женщинами-Скорпионами. Это поможет избежать непоправимых ошибок.

2 место. Лев

Перестали чувствовать от своей женщины заботу? Она отстранилась и делает вид, что ничего не происходит? Это тревожный сигнал. Представительниц этого знака отличает сила характера и активность. Когда женщина-Лев живет в гармонии и ее все устраивает, она будет во всем принимать участие, все обсуждать, выяснять, часто даже давить, но это говорит лишь о проявлении лидерских качеств. А вот стоит ей потерять в вас веру или выбрать другой путь по каким-либо причинам, она уходит в себя, и обернуться такое положение дел может даже разводом. Смелости у нее на этот отчаянный шаг хватит. Еще один момент, связанный со Львами: это гордость. Будьте очень аккуратны и не задевайте ее за «больное». То, что, на ваш взгляд, может быть мелочью, для вашей второй половинки может быть вполне принципиальным моментом или даже уязвимой точкой. Старайтесь уважать ее территорию. Она это ценит больше всего.

1 место. Девы