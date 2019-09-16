Такой большой! Беременной эстонской звезде пришлось доказывать, что она не ждет близнецов

Блогер из Эстонии Кристина Пяртельпоег сообщила о своем интересном положении в мае этого года.
Недавно она опубликовала свежее фото, на котором виден ее заметно округлившийся и подросший живот. Фото она подписала: «Я честно не жду близнецов».
Не обошли вниманием фото и другие эстонские звезды. Например, радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт в комментариях к фото написала: «Если этот комментарий соберет 100 лайков, я смогу пойти в родовую палату». Стоит ли говорить, что количество лайков давно перевалило за заданную отметку...
К слову, и о своей беременности Кристина сообщила с помощью фото и шутки, которую оценил далеко не каждый.
Я беременна. Поставьте 50 лайков и я не буду делать аборт!
- подписала она тогда снимок, на котором изображена со своим возлюбленным Сиймом.
Снимок быстро набрал более 5500 отметок «Нравится», однако фанатов такая формулировка обеспокоила, а некоторые и вовсе решили, что таким образом она просто решила пошутить. Позже Кристина объяснила, что она действительно беременна, просто ей хотелось добавить этой новости нотку юмора.