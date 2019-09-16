Пн, 16.09.2019
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  • Такой большой! Беременной эстонской звезде пришлось доказывать, что она не ждет близнецов

Такой большой! Беременной эстонской звезде пришлось доказывать, что она не ждет близнецов

Kristina Pärtelpoeg.

ФОТО: Kalev Lilleorg

Блогер из Эстонии Кристина Пяртельпоег сообщила о своем интересном положении в мае этого года. 

Недавно она опубликовала свежее фото, на котором виден ее заметно округлившийся и подросший живот. Фото она подписала: «Я честно не жду близнецов».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не обошли вниманием фото и другие эстонские звезды. Например, радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт в комментариях к фото написала: «Если этот комментарий соберет 100 лайков, я смогу пойти в родовую палату». Стоит ли говорить, что количество лайков давно перевалило за заданную отметку...

К слову, и о своей беременности Кристина сообщила с помощью фото и шутки, которую оценил далеко не каждый. 

Я беременна. Поставьте 50 лайков и я не буду делать аборт!

 - подписала она тогда снимок, на котором изображена со своим возлюбленным Сиймом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Снимок быстро набрал более 5500 отметок «Нравится», однако фанатов такая формулировка обеспокоила, а некоторые и вовсе решили, что таким образом она просто решила пошутить. Позже Кристина объяснила, что она действительно беременна, просто ей хотелось добавить этой новости нотку юмора. 

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