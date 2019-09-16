Такой большой! Беременной эстонской звезде пришлось доказывать, что она не ждет близнецов

Недавно она опубликовала свежее фото, на котором виден ее заметно округлившийся и подросший живот. Фото она подписала: «Я честно не жду близнецов».

Не обошли вниманием фото и другие эстонские звезды. Например, радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт в комментариях к фото написала: «Если этот комментарий соберет 100 лайков, я смогу пойти в родовую палату». Стоит ли говорить, что количество лайков давно перевалило за заданную отметку...

К слову, и о своей беременности Кристина сообщила с помощью фото и шутки, которую оценил далеко не каждый.

Я беременна. Поставьте 50 лайков и я не буду делать аборт!

- подписала она тогда снимок, на котором изображена со своим возлюбленным Сиймом.