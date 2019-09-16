Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2019 года

Когда оптимально красить волосы в октябре 2019 по лунному календарю, чтобы перемена цвета и ваш преображенный имидж был вам к лицу, поднимал настроение, нравился окружающим и собирал приятные комплименты?
А еще чтобы приносил пользу, привлекал успех и укреплял здоровье шевелюры? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в октябре 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для посещения парикмахера, пишет Сегодня.
Лунный календарь на октябрь 2019: когда красить волосы
1 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.
2 октября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.
3 октября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.
4 октября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.
5 октября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.
6 октября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.
7 октября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.
8 октября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.
9 октября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.
10 октября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.
11 октября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.
12 октября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.
13 октября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.
14 октября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.
15 октября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.
16 октября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.
17 октября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.
18 октября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.
19 октября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.
20 октября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.
21 октября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.
22 октября – 24 лунный день. Отдайте предпочтение более темным оттенкам – они лучше лягут на ваш цвет, да к тому же привлекут деньги.
23 октября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.
24 октября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.
25 октября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.
26 октября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.
27 октября – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.
28 октября – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.
29 октября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.
30 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.
31 октября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.