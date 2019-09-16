Пять привычных продуктов, которые делают нас стройнее

Чтобы удерживать организм в здоровом и комфортном весе, необязательно ограничивать себя в еде — достаточно просто включить в свой рацион определенные продукты, а уж они сами позаботятся и о красоте, и о самочувствии. Мы собрали для вас список из пяти продуктов — не только вкусных, но и очень полезных для фигуры. Ешьте на здоровье!

Бобовые

Всего 130 грамм фасоли, нута, чечевицы, гороха или бобов в день — и вы сами не заметите, как лишние килограммы начнут уходить, подтверждает метаанализ, проведенный специалистами из клиники святого Михаила в Торонто. Все дело в том, что бобовые, имеют низкий гликемический индекс (а значит, дольше перевариваются) и существенно увеличивают чувство сытости — на целый 31 процент. В результате вы съедите на треть меньше, а чувствовать себя будете так же хорошо — профит!

Капуста

Диетологи удивительно солидарны: капуста — самый подходящий овощ для тех, кто желает сбросить лишний вес. Во‑первых, она обладает низким гликемическим индексом и после ее употребления чувство голода долго не возвращается. Во‑вторых, она помогает ускорить метаболизм, что в свою очередь способствует избавлению от килограммов. Наконец, в-третьих, разнообразные вещества и витамины, содержащиеся в этом овоще, защищают организм от воспалительных процессов, раковых образований, снижают риск развития диабета, а также защищает клетки от преждевременного старения.

Арахис

У американских подростков, которые в течение 12 недель ежедневно ели арахис или арахисовое масло, в результате снизился индекс массы тела — таковы результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Хьюстона, Медицинского колледжа Бэйлор и Университета Техаса. Исследователи советуют есть орешки не реже четырех раз в неделю: во‑первых, это вкусно, а, во‑вторых, помогает снизить вес. Ученые убеждены, что такой неожиданный эффект получается как раз благодаря высокой питательности и калорийности арахиса: если использовать его для второго завтрака или полдника, чувство насыщения продлится подольше и вам не захочется «кусочничать» — а ведь именно неконтролируемые перекусы и считаются основной причиной лишнего веса.

Красное вино

Два бокала красного вина (250 мл) в день положительно сказываются на фигуре, утверждают исследователи из Гарвардской медицинской школы. Все дело в содержащемся в красном вине ресвератроле, который «превращает» белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом. Лень идти в спортзал? Просто выпейте вина!

Красные фрукты и ягоды