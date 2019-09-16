Вкусно! Быстрая пицца на слоеном тесте к завтраку

Приготовить пиццу на слоеном тесте не составит большого труда. Оказывается, без мяса и томатного соуса пицца может быть очень оригинальной, считает «Домашний Очаг».
|Тесто слоеное
|одна пачка
|Соус песто готовый
|четыре столовые ложки
|Перец болгарский консервированный
|125 граммов
|Капуста брокколи отварная (соцветия)
|четыре штуки
|Моцарелла
|150 граммов
|Орехи кедровые
|три столовые ложки
|Яйца
|три штуки
|Базилик веточки
|три штуки
|Соль
|по вкусу
|Перец черный свежемолотый
|по вкусу
Разогрейте духовку до 200°С. Раскатайте тесто в пласт размером с противень (если противень слишком велик, раскатайте сразу два пласта слоеного теста, выложив их один на другой). Отступив от краев два сантиметра, наколите тесто в центре пласта вилкой по всей поверхности.
Смажьте тесто соусом песто, разложите поверх него сладкий перец, нарезанные на кусочки соцветия брокколи и ломтики моцареллы. Посыпьте кедровыми орешками, выложите половину листьев свежего базилика и разбейте два–три яйца.
Запекайте пиццу около 20 минут, достаньте из духовки, посыпьте оставшимися листиками базилика, разрежьте на четыре части и подавайте на стол.