Пн, 16.09.2019
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  • Вкусно! Быстрая пицца на слоеном тесте к завтраку

Вкусно! Быстрая пицца на слоеном тесте к завтраку

Пицца. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mykola Lunov/PantherMedia / Mykola Lunov/Pizza

Приготовить пиццу на слоеном тесте не составит большого труда. Оказывается, без мяса и томатного соуса пицца может быть очень оригинальной, считает «Домашний Очаг».

Количество порций - четыре. Время приготовления - 30 минут.
 
Ингредиенты.
Тесто слоеноеодна пачка
Соус песто готовыйчетыре столовые ложки
Перец болгарский консервированный125 граммов
Капуста брокколи отварная (соцветия)четыре штуки
Моцарелла150 граммов
Орехи кедровыетри столовые ложки
Яйцатри штуки
Базилик веточкитри штуки
Сольпо вкусу
Перец черный свежемолотыйпо вкусу
 
Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°С. Раскатайте тесто в пласт размером с противень (если противень слишком велик, раскатайте сразу два пласта слоеного теста, выложив их один на другой). Отступив от краев два сантиметра, наколите тесто в центре пласта вилкой по всей поверхности.

Смажьте тесто соусом песто, разложите поверх него сладкий перец, нарезанные на кусочки соцветия брокколи и ломтики моцареллы. Посыпьте кедровыми орешками, выложите половину листьев свежего базилика и разбейте два–три яйца.

Запекайте пиццу около 20 минут, достаньте из духовки, посыпьте оставшимися листиками базилика, разрежьте на четыре части и подавайте на стол.

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