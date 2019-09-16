Вкусно! Быстрая пицца на слоеном тесте к завтраку

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°С. Раскатайте тесто в пласт размером с противень (если противень слишком велик, раскатайте сразу два пласта слоеного теста, выложив их один на другой). Отступив от краев два сантиметра, наколите тесто в центре пласта вилкой по всей поверхности.

Смажьте тесто соусом песто, разложите поверх него сладкий перец, нарезанные на кусочки соцветия брокколи и ломтики моцареллы. Посыпьте кедровыми орешками, выложите половину листьев свежего базилика и разбейте два–три яйца.

Запекайте пиццу около 20 минут, достаньте из духовки, посыпьте оставшимися листиками базилика, разрежьте на четыре части и подавайте на стол.