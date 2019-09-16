Любимая одежда у разных знаков Зодиака. Узнаешь себя?

Это касается выбора стиля и цветового оттенка. Аксессуары каждый знак Зодиака подбирает себе индивидуально. Это часто происходит неосознанно. Но астрологи давно уже составили рейтинг предпочтений.

Овен

Это люди, предпочитающие собственный стиль и яркие краски. Их легко можно узнать в толпе по со вкусом подобранной одежде, что выражается во всем – обуви, аксессуарах и гармоничном сочетании цветов. Женщины всегда смогут подчеркнуть собственную сексуальность при помощи глубокого декольте, обтягивающих джинс или легкой прозрачности ткани. Овны часто одеваются не по моде, но выдерживают единый стиль при выборе вещей. Это яркий и запоминающийся образ.

Телец

Это эстеты в одежде – вещи должны быть дорогими и качественными. Тона обычно выбираются приглушенные без ярких и броских элементов. Товары покупаются брендовые и фирменные, но без излишеств. Показывать свое благосостояние Тельцы не любят, поэтому одеваются скромно, но с комфортом. Тельцы предпочитают классический стиль, а оттеняет наряды аксессуарами из натуральных камней и материалов. Внешний вид поддерживается на высшем уровне – от маникюра до прически.

Близнецы

Это оригинал во всем – одежде, внешности и аксессуарах. Мужчины и женщины отличаются огромным гардеробом, где можно найти вещь на любую ситуацию и праздник. Настроение меняется ежедневно, что легко можно проследить по одежде. Внутреннее состояние Близнеца отражается на выбранных вещах и внешнем виде. Это может быть аристократический образ, неряшливый рэпер или соблазнительная искусительница. Представители этого знака Зодиака тратят огромные суммы на наряды и парфюм, что дает возможность им всегда выглядеть шикарно и оригинально.

Рак

Рожденные под влиянием Луны достаточно консервативны в одежде. Вещи выбираются качественные и многозадачные. Предпочтение отдается легким тонам, которые не бросаются в глаза. Мужчин и женщины могут в течение долгого периода времени носить одну и ту же вещь, что говорит о силе привычки. Раки обращаются довольно аккуратно с вещами, что и дает возможность наслаждаться любимой одеждой длительный срок. Они не покупают брендовые и фирменные вещи, предпочитая купить недорогой и качественный вариант.

Лев

Это люди успеха и богатства, что демонстрируется во всем – поведении, одежде, внешнем виде и аксессуарах. Приобретаются вещи дорогие и брендовые. При финансовых возможностях одежда шьется на заказ у лучшего модельера – это обеспечивает эксклюзивный гардероб. Лев должен быть лучшим во всем – собственном виде и окружении. Ярких и кричащих тонов в гардеробе этого созвездия нет, но много дорогой одежды.

Дева