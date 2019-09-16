Любимая одежда у разных знаков Зодиака. Узнаешь себя?

У каждого человека имеются собственные предпочтения в одежде. Большое влияние на это оказывает звезда, под которой посчастливилось родиться, уверяет colady.ru.
Это касается выбора стиля и цветового оттенка. Аксессуары каждый знак Зодиака подбирает себе индивидуально. Это часто происходит неосознанно. Но астрологи давно уже составили рейтинг предпочтений.
Овен
Это люди, предпочитающие собственный стиль и яркие краски. Их легко можно узнать в толпе по со вкусом подобранной одежде, что выражается во всем – обуви, аксессуарах и гармоничном сочетании цветов. Женщины всегда смогут подчеркнуть собственную сексуальность при помощи глубокого декольте, обтягивающих джинс или легкой прозрачности ткани. Овны часто одеваются не по моде, но выдерживают единый стиль при выборе вещей. Это яркий и запоминающийся образ.
Телец
Это эстеты в одежде – вещи должны быть дорогими и качественными. Тона обычно выбираются приглушенные без ярких и броских элементов. Товары покупаются брендовые и фирменные, но без излишеств. Показывать свое благосостояние Тельцы не любят, поэтому одеваются скромно, но с комфортом. Тельцы предпочитают классический стиль, а оттеняет наряды аксессуарами из натуральных камней и материалов. Внешний вид поддерживается на высшем уровне – от маникюра до прически.
Близнецы
Это оригинал во всем – одежде, внешности и аксессуарах. Мужчины и женщины отличаются огромным гардеробом, где можно найти вещь на любую ситуацию и праздник. Настроение меняется ежедневно, что легко можно проследить по одежде. Внутреннее состояние Близнеца отражается на выбранных вещах и внешнем виде. Это может быть аристократический образ, неряшливый рэпер или соблазнительная искусительница. Представители этого знака Зодиака тратят огромные суммы на наряды и парфюм, что дает возможность им всегда выглядеть шикарно и оригинально.
Рак
Рожденные под влиянием Луны достаточно консервативны в одежде. Вещи выбираются качественные и многозадачные. Предпочтение отдается легким тонам, которые не бросаются в глаза. Мужчин и женщины могут в течение долгого периода времени носить одну и ту же вещь, что говорит о силе привычки. Раки обращаются довольно аккуратно с вещами, что и дает возможность наслаждаться любимой одеждой длительный срок. Они не покупают брендовые и фирменные вещи, предпочитая купить недорогой и качественный вариант.
Лев
Это люди успеха и богатства, что демонстрируется во всем – поведении, одежде, внешнем виде и аксессуарах. Приобретаются вещи дорогие и брендовые. При финансовых возможностях одежда шьется на заказ у лучшего модельера – это обеспечивает эксклюзивный гардероб. Лев должен быть лучшим во всем – собственном виде и окружении. Ярких и кричащих тонов в гардеробе этого созвездия нет, но много дорогой одежды.
Дева
Это самый рациональный знак Зодиака, который не будет покупать ненужных вещей. Каждый товар должен выполнять несколько функций: деловой костюм должен гармонично перейти в вечерний наряд, а шикарное платье легко сочетаться с деловым стилем. Дева ищет удобство и порядок во всем. Одежда для работы должна отлично подходить для прогулки на природе, чтобы не тратить время на дорогу до дома и переодевание. Люди этого знака Зодиака ценят каждый миг времени, чтобы потратить его с умом, что и прослеживается в одежде.
Весы
Представители стихии Воздуха отлично разбираются в модных тенденциях, но для себя выбирают комфорт. Одеваются Весы со вкусом, что отражается в макияже, вещах, аксессуарах и обуви. Все это подбирается в едином стиле, чтобы выгодно подчеркнуть свой внешний вид. Все продумывается до мелочей – прическа и цвет одежды. Довольно часто Весы намеренно нарушают общие каноны в стиле, создавая свой собственный и неповторимый стиль.
Скорпион
Мужчины и женщины этого знака Зодиака знают все новинки в мире моды и используют эти знания на полную катушку. Внешний вид Скорпиона всегда эффектный и шикарный. Здесь много индивидуальных фишек – множество аксессуаров, вставок из металла или другого материала, рисунков. Для кого-то это броский и яркий стиль, но на Скорпионах это смотрится естественно и красиво. Женщины всегда сексуальны – дома и на работе. Одежда богата декольте, полупрозрачными тканями и до максимума открытыми ногами. Достоинства собственной фигуры Скорпионы используют полностью, чтобы все видели и знали, с кем имеют дело.
Стрелец
Это противоречивый знак Зодиака. Можно встретить Стрельца, который следит за модой и следует всем ее канонам. Вещи покупаются из последних коллекций, несмотря на удобство и комфорт. Для таких людей важен шик и блеск, чтобы издалека был виден модный тренд. Утро начинается с подробного изучения гардероба и работой над внешним видом. Но есть и другой тип Стрельца, для которого внешняя оболочка не играет большой роли. Здесь можно увидеть небрежность в выборе вещей, потому что главный критерий – удобство.
Козерог
Внешний вид здесь воспринимается спокойно. Вещи подбираются удобные и скромные. Мода не играет большого значения. Главное для Козерога – это выглядеть достойно в собственных глазах и окружающих. Одежда должна быть функциональной и универсальной. Яркие и броские вещи не пользуются спросом. В гардеробе преобладают спокойные и приглушенные цвета. В молодом возрасте могут быть крайности в одежде, но ближе к зрелому возрасту все это проходит.
Водолей
Это бунтари и оригиналы во всем – прическе, одежде и макияже. Водолея должны заметить и запомнить. Это люди эпатажа, которым интересно вносить хаос в общество. Люди должны говорить о них и запоминать их яркие выпады. Стиль подбирается индивидуально, но с нотками экстравагантности. Водолеи любят экспериментировать с собственной внешностью, что может отражаться в одежде или прическе с макияжем. Могут быть подобраны вещи разнообразных оттенков, что только подчеркнет индивидуальность и добавит сексуальности.
Рыбы
Это тихие и скромные люди, предпочитающие спокойные морские оттенки в одежде. Вещи должны быть удобными и комфортными, а также многофункциональными. Ткани выбираются мягкие и летящие, что помогает создать образ нимфы. Есть среди Рыб модники, но все равно в их образе присутствуют собственные изменения и дополнения. Аксессуары и украшения чаще всего выбираются естественных оттенков.