Актриса из «Отчаянных домохозяек» сядет в тюрьму

Фелисити Хаффман, американская актриса, более известная по роли Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», проведёт 2 недели в тюрьме и заплатит штраф в $30 тысяч. Помимо этого, Хаффман приговорена к 250 часам общественных работ, пишет Супер.
Причиной такого наказания являются финансовые махинации со стороны актрисы. Фелисити заплатила $15 тысяч за то, чтобы её дочь получила правильные ответы на вступительных экзаменах в престижный колледж два года назад, в чём позже сама призналась.
В марте Минюст США обвинил более 50 человек в мошенничестве при поступлении в вузы. Среди известных личностей помимо Хаффман приговор был вынесен актрисе Лори Локлин (она также была задержана и также вышла под залог). Окончательный вердикт ей ещё не вынесли.
Центральной фигурой в этих делах являлся Уильям Сингер, именно он помогал детишкам поступать в лучшие колледжи страны, получая за это огромные взятки. Его незаконная деятельность продолжалась с 2011 по 2019 год.