Актриса из «Отчаянных домохозяек» сядет в тюрьму

Причиной такого наказания являются финансовые махинации со стороны актрисы. Фелисити заплатила $15 тысяч за то, чтобы её дочь получила правильные ответы на вступительных экзаменах в престижный колледж два года назад, в чём позже сама призналась.

В марте Минюст США обвинил более 50 человек в мошенничестве при поступлении в вузы. Среди известных личностей помимо Хаффман приговор был вынесен актрисе Лори Локлин (она также была задержана и также вышла под залог). Окончательный вердикт ей ещё не вынесли.