Восемь серьезных ошибок при стирке, которые совершает практически каждая хозяйка

Стирка вещей, казалось бы, достаточно простое дело, которое не предполагает соблюдения определенных строгих правил. Однако даже такое обыденное занятие может пройти неправильно.
Zen.yandex.ru собрал неочевидные ошибки, которые можно допустить при стирке.
Ошибка 1. Неправильный выбор программы стирки
Ошибочно подобранный режим стирки может испортить даже самый неприхотливый предмет одежды. Выбирать программу нужно в зависимости от типа ткани, для каждой из которых предусмотрен оптимальный диапазон температур и максимальная скорость отжима.
Ошибка 2. Стирка на высоких температурах
При стирке на низких температурах вещи лучше сохраняют цвет и форму и меньше изнашиваются. Кроме того, низкие температуры справляются с загрязнениями не хуже высоких при условии того, что у вас хорошая стиральная машина и правильно подобранный стиральный порошок.
На заметку: на температуре 60°С стирайте только нуждающиеся в дезинфекции вещи, например, постельное белье, полотенца и пеленки. Все остальное – на температурах 30-40°С .
Ошибка 3. Загрузка вещей с необработанными пятнами
Одежду с пятнами перед стиркой лучше обрабатывать пятновыводителем, а для сильно загрязненных вещей (в особенности с песком, пылью, грязью или другими твердыми частицами) стоит дополнительно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки на температуре 30°С . В противном случае ваша одежда может не отстираться.
Ошибка 4. Много порошка и кондиционера
Большое количество порошка приводит к белым следам на одежде и вымыванию цвета из цветных вещей, а переизбыток кондиционера ухудшает качество полоскания.
На заметку: чтобы этого избежать, внимательно читайте дозировки на упаковках средств и используйте мерный стаканчик, чтобы точно не ошибиться.
Ошибка 5. Использование кондиционера для всех вещей
Кондиционер для белья обволакивает волокна ткани тонкой пленкой, что смягчает вещи, уменьшает образование статического электричества и облегчает глажку, но такая обработка нужна не для всех типов вещей.
На заметку: из-за использования кондиционера полотенца будут не так хорошо впитывать воду, а свойства таких тканей, как эластан, спандекс и микрофибра будут нарушены.
Ошибка 6. Стирка нижнего белья без нужной степени осторожности
При интенсивной стирке бюстгальтеры быстро растягиваются, перестают держать форму. Их лучше стирать на очень деликатном режиме, поместив в специальный мешок для стирки, что также относится и к кружевному белью – так они не будут соприкасаться с другими вещами и не деформируются. Для стирки бюстгальтеров с косточками и плотными чашечками можно использовать специальное приспособление – брасейвер.
Ошибка 7. Использование отбеливателя для вещей из эластана, лайкры или спандекса
Отбеливатель с хлором – достаточно агрессивное средство, которое «ослабляет» волокна вышеперечисленных тканей. При стирке таких вещей им не следует пользоваться, иначе произойдет быстрая потеря эластичности. Кроме того, не забудьте о том, что стирать стоит только в прохладной воде без добавления кондиционера. Также не рекомендуется глажка.
Ошибка 8. Интенсивная стирка джинсовых вещей
Производители денима советуют вообще отказаться от машинной стирки: так джинсовые вещи дольше сохранят цвет.