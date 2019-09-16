Восемь серьезных ошибок при стирке, которые совершает практически каждая хозяйка

​Zen.yandex.ru собрал неочевидные ошибки, которые можно допустить при стирке.

Ошибка 1. Неправильный выбор программы стирки

Ошибочно подобранный режим стирки может испортить даже самый неприхотливый предмет одежды. Выбирать программу нужно в зависимости от типа ткани, для каждой из которых предусмотрен оптимальный диапазон температур и максимальная скорость отжима.

Ошибка 2. Стирка на высоких температурах

При стирке на низких температурах вещи лучше сохраняют цвет и форму и меньше изнашиваются. Кроме того, низкие температуры справляются с загрязнениями не хуже высоких при условии того, что у вас хорошая стиральная машина и правильно подобранный стиральный порошок.

На заметку: на температуре 60°С стирайте только нуждающиеся в дезинфекции вещи, например, постельное белье, полотенца и пеленки. Все остальное – на температурах 30-40°С .

Ошибка 3. Загрузка вещей с необработанными пятнами

Одежду с пятнами перед стиркой лучше обрабатывать пятновыводителем, а для сильно загрязненных вещей (в особенности с песком, пылью, грязью или другими твердыми частицами) стоит дополнительно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки на температуре 30°С . В противном случае ваша одежда может не отстираться.

Ошибка 4. Много порошка и кондиционера

Большое количество порошка приводит к белым следам на одежде и вымыванию цвета из цветных вещей, а переизбыток кондиционера ухудшает качество полоскания.

На заметку: чтобы этого избежать, внимательно читайте дозировки на упаковках средств и используйте мерный стаканчик, чтобы точно не ошибиться.

Ошибка 5. Использование кондиционера для всех вещей

Кондиционер для белья обволакивает волокна ткани тонкой пленкой, что смягчает вещи, уменьшает образование статического электричества и облегчает глажку, но такая обработка нужна не для всех типов вещей.

На заметку: из-за использования кондиционера полотенца будут не так хорошо впитывать воду, а свойства таких тканей, как эластан, спандекс и микрофибра будут нарушены.

Ошибка 6. Стирка нижнего белья без нужной степени осторожности

При интенсивной стирке бюстгальтеры быстро растягиваются, перестают держать форму. Их лучше стирать на очень деликатном режиме, поместив в специальный мешок для стирки, что также относится и к кружевному белью – так они не будут соприкасаться с другими вещами и не деформируются. Для стирки бюстгальтеров с косточками и плотными чашечками можно использовать специальное приспособление – брасейвер.

Ошибка 7. Использование отбеливателя для вещей из эластана, лайкры или спандекса

Отбеливатель с хлором – достаточно агрессивное средство, которое «ослабляет» волокна вышеперечисленных тканей. При стирке таких вещей им не следует пользоваться, иначе произойдет быстрая потеря эластичности. Кроме того, не забудьте о том, что стирать стоит только в прохладной воде без добавления кондиционера. Также не рекомендуется глажка.

Ошибка 8. Интенсивная стирка джинсовых вещей