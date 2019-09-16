Вредная обувь: какие туфли нельзя покупать женщине

Zen.yandex.ru приводит список простых советов, которые помогут дамам правильно выбрать обувь в любом возрасте.

Не покупайте слишком тесную обувь, это приводит к нарушению кровообращения, деформации стопы и искривлению пальцев ног.

Не следует покупать обувь со слишком узким носком, ваши пальцы должны быть выпрямлены, в противном случае вы рискуете заработать косточки на ногах и получить заболевания стоп.

Не берите обувь, которая сидит на вас слишком свободно, болтается по всей стопе или слишком широка, это может привести к образованию мозолей, потертостей, трещин на кожном покрове и различного рода воспалениям.

Пальцы в обуви должны располагаться совершенно свободно, чтобы ими можно было шевелить.

При покупке новой обуви примеряйте ее стоя, сделайте несколько шагов и постойте немного, чтобы почувствовать удобно ли вам.

Примеряйте обувь с тем аксессуаром, с которым вы планируете ее носить. Если это зимняя обувь, которую вы будете носить с теплыми носками, то надевайте ботинок именно на такой носок. Если это босоножки, то на босую ногу. Если речь о туфлях под колготки, то нога при примерке должна быть в них.

Никогда не покупайте обувь в надежде, что она растянется в процессе носки.

Стельки для уменьшения размера обуви, которые активно советуют продавцы, приводят к потертостям и деформациям стопы. Покупайте обувь под свой размер.

Вес обуви имеет очень большое значение. Не думайте, что тяжелые ботинки «пройдут» бесследно. Чем тяжелее обувь, тем сильнее вы нагружаете свою поясницу и портите осанку.

Сапоги не должны сдавливать ваши икры до состояния посинения. Подобные «жертвы» моде приведут вас лишь к одному - серьезным проблемам с венами на ногах и к отекам.

Слишком высокие каблуки не только деформируют стопу, ведут к отекам, искривлению пальцев, но и создают весьма ощутимые проблемы для спины, органов малого таза женщины и вносят вклад в будущие заболевания тазобедренных суставов.

Покупайте обувь в конце дня, когда нога уже немного отекла и вы можете увидеть реальную картину того, что будет при долгой носке покупаемой обуви.

Не нужно уступать красоте, пренебрегая удобством, вы никогда не будете носить обувь, в которой можно только сидеть.