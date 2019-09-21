Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми

Естественно, сколько парней в мире – столько и предпочтений. Но всё же существует два типа женщин, которые всегда нравились и нравятся всем мужчинам. Что бы они там ни говорили и каких бы денди из себя ни разыгрывали.

Кстати, вы, наверное, замечали, как иногда чуть ли не все парни на курсе в университете влюблены в одну девушку. Или коллеги на работе засматриваются только на одну девушку, при этом – далеко не самую красивую. «Что же все в них находят, чего нет у остальных?» – задаётесь вы вопросом, пишет Клубер.

Скорее всего – ничего, кроме того, что они принадлежат к одному их двух типов женщин, которых мужчины считают неотразимыми. В действительности ведь каждый из них ищет родственную душу, а не модель для выступления на подиуме.

В этой статье мы расскажем о двух типах поведения, которые притягивают мужчин. И это не просто слова. Психологи доказали экспериментальным путём, что так всё и обстоит на самом деле!

1. Женщина-мать

Согласно исследованиям учёных, девушки подсознательно ищут в своих партнёрах черты своего отца (даже если отношения с ним и не сложились), а мужчины – то, что напоминает им о матери.

Это настолько глубоко заложено в подсознании, что тут мы себе не хозяева. Скорее всего, притяжение связано с нашими детскими воспоминаниями. Ведь было так уютно и спокойно рядом с мамой, почему бы не вернуть то невероятное чувство безопасности и безграничного счастья вновь?

Другими словами, наш идеал отношений и настоящего Дома – родом из детства. Мы не можем вернуться туда, поэтому тянемся ко всему, что вызывает прежние эмоции.

Вот почему мужчин так притягивает этот тип – Женщина-мать. Эти взрослые и сильные парни где-то в глубине души остаются маленькими и беззащитными мальчиками. А значит – хотят заботы, безусловной любви, тепла, вкусных борщей и сырников (как у мамы) и уютного дома (тоже – как у мамы). И главное – чтобы женщина заботилась и любила детей.

Не спешите причислять таких парней к маминым сынкам. Это вовсе не то! На самом деле речь идёт о первобытном инстинкте человека, когда перед ним было всего две задачи: выжить как виду и оставить после себя потомство. «А кто, как не мама, поможет в этом?!» – подсказывает подсознание.

Доктор Джой Бразерс утверждает, что практически все мужчины на подсознательном уровне ищут черты своей матери в партнёршах.