Шесть признаков эмоционального шантажа и манипуляций в отношениях

Эмоциональный манипулятор никогда и ни за что не станет перед вами извиняться… Вместо этого он будет обвинять в сложившейся ситуации вас. Он будет пытаться заставить вас сомневаться в своих же эмоциях.

Так что если вы начинаете ловить себя на том, что с подачи партнера раз за разом спрашиваете себя, что, может быть, он прав, и вы действительно слишком чувствительны или принимаете все слишком близко к сердцу… Это может означать, что вам пришла пора оставить эти отношения за спиной.

2. Партнер унижает вас?

Если партнер постоянно оскорбляет вас, либо же смеется над вами на людях, то вероятность того, что он или она является эмоциональным манипулятором, очень высока. Такие люди пользуются вашей неуверенностью в себе, чтобы добиваться желаемого, но их тактика вовсе не всегда оказывается очевидной. Внешне вашим друзьям и родственникам может казаться, что партнер просто подшучивает над вам, и что вы не против, хотя на самом деле вам хочется криком кричать от боли.

К примеру, эмоциональный манипулятор, зная, что вы переживаете из-за того, что в последнее время набрали немного лишнего веса, может начать стыдить при ваших же друзьях за то, что вы съели три кусочка пиццы, сочувственно качая головой и говоря что-то вроде: «Да, дорогая, придется тебе перешивать одежду из палаток».

Бетти Коэн указывает на то, что, к сожалению, многие женщины, которые воспитывались в семьях, где родители постоянно унижали их, привыкли к подобному поведению со стороны близких людей. Более того, они даже считают его вполне нормальным. Потому мы должны четко провести для себя границу между тем, что позволительно, и тем, что нет.

3. Обвиняет ли партнер вас в собственных плохих поступках или дурном поведении?

Эмоциональный манипулятор никогда и ни за что не примет на себя ответственность за свои поступки. Вместо этого он постарается извернуться так, чтобы переложить всю вину на вас и доказать, что его поступки были оправданы. Эмоциональный манипулятор всегда заставляет своего партнера сомневаться в правдивости своих чувств и оправданности обиды.

К примеру, простое напоминание партнеру о том, что он обещал оплатить коммунальные платежи, может вызвать шквал упреков и обвинений в вашу сторону. Мол, он в последнее время очень устает на работе, что у него просто нет времени на всякие мелочи, и что вы могли бы и сами это сделать… И все это вместо того, чтобы признать то, что он забыл о своем обещании и все исправить.

4. Партнер отказывается объяснять свои поступки?

Эмоциональные манипуляторы часто используют фразы вроде «ты все равно не поймешь», потому что у них нет желания налаживать с вами полноценное, реальное общение.

Они пытают самоутвердиться, поставить себя выше вас, утверждая, что их мысли и чувства настолько сложны, что вы даже не можете их понять в полной мере.

В итоге вы почти всегда ждете, что ваш партнер рассердится из-за того, что вы не сделали что-то, о чем даже не знали.

5. Пытается ли он выставить себя самым несчастным и обиженным?

Если вы расскажете такому партнеру о том, что у вас был плохой день на работе, то вместо того, чтобы утешить, он тут же начнет убеждать, что ваш день был еще ничего, а вот у него он был действительно кошмарным.

Словом, ваши чувства опять оказываются обесцененными, и вы начинаете испытывать чувство вины за то, что вообще начали разговор о своих проблемах.

6. Партнер «исправляется» только тогда, когда вы понимаете, что с вас довольно?

Эмоциональные манипуляторы словно каким-то шестым чувством ощущают, когда вы оказываетесь почти готовы сдаться и уйти от них.