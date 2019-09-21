Как приготовить имбирный чай для похудения

Продукт можно добавлять в супы, готовить чай и запекать с мясом или рыбой. К тому же, имбирь – отличная профилактика простудных заболеваний в осенний период.

Имбирный чай: способ приготовления

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Корень имбиря

Вода

Лимон

Мед – по вкусу

Черный или зеленый чай – по желанию

Способ приготовления:

Имбирь почистите и натрите на терке. На 1 литр воды понадобится 2 ст. л. тертого имбиря.

Поместите имбирь в чайник или термос, залейте кипятком или заваренным чаем, выжмите немного сока лимона.

Оставьте настаиваться на 1-2 часа.

Лучше пить имбирный чай горячим или теплым. В теплый чай перед употреблением можно добавить 1 ч. л. меда.

Рецепт приготовления имбирного чая

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана нарезанного корня имбиря

6 стаканов воды

2 столовые ложки лимонного сока

1-2 веточки мяты (по желанию)

2 столовые ложки меда (или по вкусу)

Способ приготовления:

Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения.

Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут.

Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться.

Добавьте мед по вкусу и подавайте.

Имбирный чай для похудения: рецепт с апельсином

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Кусочек имбиря длиной 2.5 см

Мед – по вкусу

Сок половины апельсина

1/2 палочки корицы

Звездочка бадьяна

Несколько коробочек кардамона

2 1/2 стакана воды

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения в небольшом сотейнике.

Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.

Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Чем дольше вы будете варить специи, тем более пряным получится чай. Процедите, чтобы убрать специи.

Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.

Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.

Чем полезен имбирь

Этот полезный продукт содержит витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Также имбирь славится своими лечебными свойствами, его еще называют природным антибиотиком, ведь при регулярном употреблении он помогает очистить организм от вредных микроорганизмов, укрепить иммунитет и даже обладает болеутоляющим действием.