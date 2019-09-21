Сб, 21.09.2019

Как приготовить имбирный чай для похудения

Имбирь

ФОТО: www.flickr.com

Имбирный чай – проверенное средство для похудения. Корень имбиря обеспечивает отличную секрецию и кровоснабжение желудка, тем самым ускоряя обмен веществ в организме, а также способствует быстрейшему сгоранию жировых клеток, заверяют специалисты, пишет Сегодня.

Продукт можно добавлять в супы, готовить чай и запекать с мясом или рыбой. К тому же, имбирь – отличная профилактика простудных заболеваний в осенний период.

Имбирный чай: способ приготовления

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

  • Корень имбиря
  • Вода
  • Лимон
  • Мед – по вкусу
  • Черный или зеленый чай – по желанию

Способ приготовления:

  • Имбирь почистите и натрите на терке. На 1 литр воды понадобится 2 ст. л. тертого имбиря.
  • Поместите имбирь в чайник или термос, залейте кипятком или заваренным чаем, выжмите немного сока лимона.
  • Оставьте настаиваться на 1-2 часа.
  • Лучше пить имбирный чай горячим или теплым. В теплый чай перед употреблением можно добавить 1 ч. л. меда.

Рецепт приготовления имбирного чая

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана нарезанного корня имбиря
  • 6 стаканов воды
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1-2 веточки мяты (по желанию)
  • 2 столовые ложки меда (или по вкусу)

Способ приготовления:

  • Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения.
  • Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут.
  • Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться.
  • Добавьте мед по вкусу и подавайте.

Имбирный чай для похудения: рецепт с апельсином

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

  • Кусочек имбиря длиной 2.5 см
  • Мед – по вкусу
  • Сок половины апельсина
  • 1/2 палочки корицы
  • Звездочка бадьяна
  • Несколько коробочек кардамона
  • 2 1/2 стакана воды

Способ приготовления:

  • Доведите воду до кипения в небольшом сотейнике.
  • Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.
  • Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Чем дольше вы будете варить специи, тем более пряным получится чай. Процедите, чтобы убрать специи.
  • Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.
  • Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.

Чем полезен имбирь

Этот полезный продукт содержит витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Также имбирь славится своими лечебными свойствами, его еще называют природным антибиотиком, ведь при регулярном употреблении он помогает очистить организм от вредных микроорганизмов, укрепить иммунитет и даже обладает болеутоляющим действием.

И, конечно, имбирь — прекрасный продукт для детокса, он не только стимулирует работу пищеварения, но и способствует выведению токсинов с потом через кожу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ